کمک 32 میلیون تومانی اوقاف قم به دانش آموزان محروم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسین سلیمانی زاده پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این مبلغ از محل موقوفه شیخان قم که مربوط به کمک به دانش آموزان است تهیه شده که به صورت کالا برگ در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.



وی تصریح کرد: این کالا برگها به مبلغ 20 هزار تومان بوده که در بین یک هزار و 600 دانش آموز توزیع می شود.



سلیمانی زاده اظهار داشت: این کالا برگها در اختیار مدیران مدارس قرار گرفته است و دانش آموزان می توانند نسبت به تهیه اقلام خود به فروشگاه‌های مجاز تهیه کالا مراجعه کنند.



سرپرست اداره اوقاف شهرستان قم همچنین گفت: همزمان با این ایام 400 قواره چادر در میان دختران سادات نیازمند استان قم توزیع شد.



وی افزود: هزینه خرید این چادرها شش میلیون تومان شده است که از محل موقوفه مرحوم آیت الله ملاعلی کنی مربوط به کمک به نیازمندان با اولویت سادات، پرداخت شده است.



سلیمانی‌زاده در ادامه گفت: مهمترین رسالت اوقاف و امور خیریه اجرای دقیق نیت واقفین و رعایت اولویت‌ها در مصرف عواید موقوفات است.



وی افزود: در همین راستا این اداره کل با تمام توان در این زمینه می کوشد و موقوفات را طبق نیت واقفان مصرف می کند.



سلیمانی زاده با بیان اینکه یکی از نیت واقفان کمک به نیازمندان است، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون 120 میلیون تومان در اختیار نیازمندان قرار گرفته است.



وی تصریح کرد: همچنین در طول ماه مبارک رمضان نیز 18 میلیون تومان پول یا اقلام مصرفی در میان فقرا توزیع شد که 15 میلیون تومان آن در اختیار کمیته امداد و بقیه نیز توسط موسسات خیریه توزیع شد.