آذربایجان شرقی به سامانه کنترل و نظارت پروژه های عمرانی وزارت کشور پیوست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد اشرف نیا پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: با پیوستن آذربایجان شرقی به این سامانه، امکان کنترل مجازی کیفیت پیشرفت پروژه های عمرانی در دست اجرای استان، توسط مسئولان وزارت کشور فراهم شد.

وی اظهار داشت: این سامانه قادر است میزان محرومیت استان از نظر توزیع اعتبارات را کنترل کرده و کار اعمال نظارت بر پروژه ها را تسهیل و تسریع کند.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه انتقادهای صورت گرفته به پروژه آزاد راه زنجان- تبریزرا غیرمنطقی و غیرقابل قبول دانست و افزود: در حالی که قبل از دولت نهم عملاً اجرای این پروژه متوقف شده بود و برآوردها حاکی از نیاز به کاری چهار تا پنج ساله برای بهره برداری از این پروژه داشت، با تلاش بی وقفه و شبانه روزی پیمانکاران و حمایت دولت، این آزادراه در طی 10 ماه افتتاح شد.

اشرف نیا این پروژه را یکی از افتخارات دولت نهم برشمرد و گفت: طبق مفاد مصوبه مربوط، اجرای این آزادراه از سرچم تا تقاطع بستان آباد پیش بینی شده بود که با موفقیت به اتمام رسیده و زیر عبور قرار گرفت.

به گفته معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، دولت برای بهره برداری از این پروژه بزرگ بیش از یک هزار و 850 میلیارد ریال اعتبار هزینه کرد.

وی همچنین با بیان اینکه تنها 20 مصوبه از مجموع مصوبات دور اول سفر استانی هیئت دولت به آذربایجان شرقی اجرایی نشده است، اظهار داشت: این تعداد مصوبه اجرا نشده در مقایسه با اجرایی شدن بیش از 185 مصوبه، رقم بزرگی به نظر نمی رسد.

معاون عمرانی استاندارآذربایجان شرقی در عین حال گفت:پیگیری های لازم برای عملیاتی شدن این مصوبات نیز در جریان است.