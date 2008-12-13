به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، این مراسم توسط متروپلیتن کریل رهبر موقت کلیسای ارتدکس روسیه و متروپلیتن یوونالی که به طور موقت رهبر مناطق کلیسایی مسکو شده برگزار خواهد شد.

عصر امروز نیز دعاهایی برای الکسی دوم در کلیسای ترنیتی سنت سرجیس لاورا برگزار می شود. این نخستین مراسمی است که متروپلیتن کریل به عنوان رهبر معنوی کلیسای ارتدکس روسیه برگزار می کند.

براساس دکترین کلیسای ارتدکس روسیه دعا برای تازه درگذشته در نهمین روز پس از درگذشت وی برای افزودن به درجه تقرب وی انجام می شود که این درجه تقرب در کلیسای ارتدکس روسیه دارای 9 مرتبه است.

دپارتمان روابط خارجی کلیسای ارتدکس روسیه همچنین اعلام کرده در کلیساهای ارتدکس تمام دنیا طی 40 روز به 12 زبان مختلف برای پاتریاک الکسی دوم دعا خواهند کرد. سوگواری اصلی برای پاتریاک فقید روسیه به یک روز روزه و پرهیز از هرنوع سرگرمی منتهی می شود.

