ایجاد سه رشته جدید تحصیلات تکمیلی در دانشگاه پیام نور تبریز

مهدی آقاپور در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: رشته های شیمی تجزیه، روانشناسی بالینی و زمین شناسی با گرایش فسیل شناسی سه رشته نوبنیاد دانشگاه پیام نور تبریز در مقطع کارشناسی ارشد هستند.

وی اظهار داشت: امید می رود پذیرش دانشجو در این رشته ها از سال تحصیلی آینده انجام گیرد.

رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی از مساعدت ضمنی شورای گسترش وزارت علوم در خصوص ایجاد رشته های تحصیلی مقطع دکترا در دانشگاه پیام نور تبریز خبر داد و گفت: با توجه به مجاورت آذربایجان شرقی با کشورهای ترکیه،جمهوری نخجوان و ارمنستان و تمایل بسیاری از جوانان منطقه برای تحصیل در مراکز دانشگاهی این کشورها، ایجاد رشته های دکترا در دانشگاه پیام نور تبریز می تواند نقش به سزایی در کنترل مهاجرت جوانان به سایر کشورها ایفا کند.

آقاپور افزود: البته در مراکز دانشگاه پیام نور در شهرستان های مرند، بناب، شبستر و مراغه نیز شرایط لازم برای ایجاد رشته های دکترا فراهم است که بهره گیری شایسته از این ظرفیت ضرورت دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی همچنین از رایزنی برای ایجاد پردیس بین المللی دانشگاه پیام نور درمنطقه آزاد ارس خبر داد و گفت: مذاکرات و مکاتبات خوبی در این زمینه صورت گرفته است که امیدواریم به زودی نهایی شود.

وی با اشاره به وجود فضای فیزیکی مناسب و سایر شرایط مورد نیاز برای ایجاد این پردیس در منطقه آزاد ارس گفت: نظر مساعدی برای ایجاد پردیس بین المللی دانشگاه پیام نور در منطقه آزاد ارس وجود دارد و انتظار می رود در آینده نزدیک این طرح عمیاتی شود.