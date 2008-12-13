گلزنی مبعلی و انتقام از مربی برزیلی / شکستی دیگر برای لوکا بوناچیچ

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات شب گذشته با برگزاری چهار بازی آغاز شد که با پیروزی تیم‌های الجزیره، الشارجه، الشعب و الوصل همراه بود.

در یکی از دیدارهای مهم شب گذشته تیم فوتبال الوصل برابر الشباب به پیروزی 3 بر صفر دست یافت که در این دیدار ایمان مبعلی در واپسین دقایق مسابقه دروازه الشباب را باز کرد. وی که در ابتدای فصل جاری و به علت مشکل با مربی بزریلی الشباب با بازیکنان ایرانی به همراه کاظمیان از این تیم جدا شد، با این گل انتقام سختی از مربی برزیلی تیم سابقش گرفت.

ضمن اینکه در یکی دیگر از دیدارهای این هفته النصر با هدایت لوکابوناچیچ شکستی دیگر را متحمل شد. در این تیم محمد نصرتی و رضا عنایتی عضویت دارند.

- نتایج دیدارهای آغازین هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:

* الجزیره 3 - النصر یک

گل ها: فرناندو بایانو(59 و 75-پنالتی) و ابراهیم دیاکی(5) برای الجزیزه - احمد مسلم(15)

* الخلیج صفر - الشارجه 2

گل ها: عبدالعزیز العنبری(46) و سعید الکاس(4+90) برای الشارجه

* الشعب 3 - الطفره 2

گل ها: گودین آترام(26 و 80) و نبیل ابراهیم(75) برای الشعب - حسین سهیل(60) و علی سلطان(74) برای الظفره

* الوصل 3- الشباب صفر

گل ها: اولیویرا(58)، عبدالله(78-گل به خودی) و ایمان مبعلی(4+90) برای الوصل

هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات امشب با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:

* الوحده - عجمان

* الاهلی - العین

جدول رده بندی:

1- الجزیره 22 امتیاز

2- الاهلی 21 امتیاز(یک بازی کمتر)

3- العین 17 امتیاز(یک بازی کمتر)

4- الوحده 11 امتیاز- تفاضل گل 4+(یک بازی کمتر)

5- النصر 11 امتیاز- تفاضل گل صفر

6- عجمان 11 امتیاز- تفاضل گل 2-(یک بازی کمتر)

7- الوصل 11 امتیاز- تفاضل گل 4-

8- الشارجه 10 امتیاز - تفاضل گل 6-

9- الشباب 10 امتیاز - تفاضل گل 6-

10- الظفره 9 امتیاز

11- الشعب 7 امتیاز - تفاضل گل 7-

12- الخلیج 7 امتیاز - تفاضل گل 10-