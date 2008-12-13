مجموعه فرهنگی تفریحی ارغوان ایلام 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

عبد الله بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: مجموعه فرهنگی تفریحی ارغوان در پنج کیلومتری شهر ایلام شامل مکانهای ورزشی، فرهنگی، بوستانی، جنگلی، آثار گردشگری و...است.

وی ادامه داد: اکنون کار ساخت این مجموعه در دست اجراست و تاکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

این مسئول با اشاره به اینکه با بهره برداری از این مجموعه زمینه توسعه فضاهای فرهنگی تفریحی استان ایلام فراهم می شود، خاطر نشان کرد: تاکنون برای این مجموعه 11 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

شهردار ایلام عنوان کرد: تکمیل مجموعه ارغوان به 35 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز دارد.

این مسئول یادآور شد: کار ساخت این مجموعه که در ورودی شما شرقی شهر ایلام قرار دارد در سفر هیئت دولت به استان ایلام آغاز شده است.