برای قضاوت درباره اوباما عجله نمی کنیم / جزئیات سفر به بلاروس

منوچهر متکی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی مهر در تحلیل جدیدترین مواضع باراک اوباما درباره جمهوری اسلامی ایران و میزان احتمال تحقق شعار "تغییر" رئیس جمهور جدید ایالات متحده اظهار داشت: فکر می کنیم برای قضاوت نهایی درباره اوباما و رویکردهای قطعی او باید چند هفته باقیمانده تا حضور او در کاخ سفید را نیز فرصت قائل شویم.

دگردیسی سه گانه رؤسای جمهور آمریکا

وی با بیان اینکه رؤسای جمهور آمریکا در طول تاریخ همواره سه دوره دگردیسی داشته اند افزود: مبارزات انتخاباتی تا برگزیده شدن و رفتن به کاخ سفید، دوران استقرار به عنوان رئیس جمهور تا زمان خروج از کاخ سفید و نهایتا هنگام خروج از کاخ سفید که رئیس جمهور به عنوان یک صاحبنظر سیاسی مطرح می شود، سه دوره ای است که هر رئیس جمهوری در ایالات متحده گذرانده و بر اساس مقتضیات زمانی و خصوصیات همان دوره به اعلام نظر و مواضع خود نیز پرداخته است.

وزیر خارجه ادامه داد: اما طبعا کسی که ما با او طرف خواهیم بود فردی است که به کاخ سفید وارد می شود و به اعمال سیاستهای جدید یا شاید هم تکرار سیاستهای سابق می پردازد. به هر حال به اعتقاد ما هنوز برای قضاوت درباره رئیس جمهور جدید آمریکا اندکی زود است و باید تا زمان استقرار قطعی او در کاخ سفید منتظر بمانیم.

متکی همچنین گفت: با توجه به آنچه گفته شد باید صبر کنیم تا ببینیم فردی که به کاخ سفید وارد می شود به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا چه مواضع و رویکردهایی را اتخاذ می کند. طبعا در آن زمان هر موضع و رویکردی پاسخ درخور را نیز دریافت خواهد کرد.

بلاروس نمونه خوبی از مدیریت متمرکز و برنامه دار است

وی در بخش دیگری از این گفتگو سفر روز گذشته اش به بلاروس را مفید و گامی موثر در راستای توسعه منطقی مناسبات تهران - بلاروس توصیف کرد و اظهار داشت: همانطور که می دانید بلاروس از جمهوری های نسبتا مستقل شوروی سابق است که پس از فروپاشی حکومت مرکزی، نمونه خوبی از مدیریت متمرکز و برنامه دار را به اجرا گذاشت و در این زمینه هم به میزان قابل توجهی توفیق یافت.

روابط ایران با بلاروس بسیار جوان است

وزیر خارجه با اشاره به مواضع قابل قبول بلاروس در سطح بین المللی و موقعیت سوق الجیشی مناسب این کشور در نظام بین الملل افزود: البته روابط ما با بلاروس روابطی بسیار جوان و البته با آتیه روشن است. تنها چند سال از زمان افتتاح سفارت ما در مینسک می گذرد اما دو کشور در همین مدت اندک به خوبی ظرفیتهای همکاری با یکدیگر را شناخته و در جهت برقراری مناسبات و تعمیق روابط اقدامات قابل توجهی را ساماندهی کرده اند.

متکی با بیان اینکه روابط تهران - مینسک در شرایط کنونی در مرحله "نهادینه سازی" قرار دارد، ادامه داد: در جریان سفر اخیر به بلاروس و در مذاکره با مهمترین مقامات این کشور نیز علاوه بر مرور تمامی بخشها و ظرفیتهای کنونی و آتی روابط دو کشور مکانیزمهای گسترش این روابط نیز مورد بررسی قرار گرفتند.

وی با تشریح برخی جزئیات مذاکراتش با مقامات بلاروسی به مهر گفت: در دیدار با وزیر خارجه بلاروس ضمن بررسی مهمترین تحولات منطقه و نظام بین الملل درباره تحولات قفقاز، فلسطین و شرایط وخیم غزه نیز مذاکراتی را انجام دادیم و جالب آنکه مواضع دو کشور در اغلب این موارد مشترک و بسیار نزدیک بود.

وزیر خارجه در ادامه با اشاره به مذاکراتش با نخست وزیر و رئیس جمهور بلاروس اظهار داشت: در این دیدارها نیز ضمن بررسی تمامی ابعاد روابط، به طور دقیق و ریز به بررسی راهکارها و همچنین موانع احتمالی گسترش روابط پرداختیم و در کل گفتگوهایی مفید در این چارچوب انجام شد. در دیدار با رئیس جمهور این کشور هم علاوه بر تشریح مهمترین نقطه نظرات دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره بحران اقتصادی اخیر در جهان، بر لزوم تشدید همکاریهای دو کشور در عرصه های مختلف تاکید شد.

مذاکره برای حضور یکی از بانکهای ایرانی در مینسک

متکی همچنین نقش آفرینی بلاروس در پرژه استخراج نفت از منطقه جفیر و افتتاح فاز دوم تولید خوردوی سمند در این کشور را دو پروژه مهمی دانست که نمایانگر میزان جدیت دو کشور در عرصه روابط دوجانبه است و با اشاره به همکاریهای بانکی دو کشور از انجام مذاکراتی برای حضور یکی از بانکهای ایرانی در مینسک خبر داد.

وی در جمع بندی سفرش به بلاروس، این سفر را کاری و فشرده توصیف و نتایج آن را عالی ارزیابی کرد و گفت: به هر صورت باید همکاریهای تهران - مینسک را در حال حاضر به نهالی نوپا تشبیه کنیم که باید در سرمای 30 درجه زیر صفر بلاروس و گرمای 40 درجه بالای صفر ایران مورد محافظت قرار گیرد تا به درختی تنومند و مستحکم تبدیل گردد.