به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته ماجرای گودبرداری محوطه کناری مجموعه نمایشی تئاتر شهر حاشیه‌هایی به همراه داشت که موجب رد و بدل شدن گفتگو و نامه بین دو وزارت ارشاد و شهرداری تهران شد.

وزیر ارشاد با حضور در تئاتر شهر ضمن بازدید از بخش‌های مختلف پاسخگوی پرسش‌های نمایندگان رسانه‌های گروهی شد. محمدحسین صفار هرندی گفت: البته واضح هست اقدام‌های انجام شده برای ایمنی تئاتر شهر از طرف شهرداری کافی نبوده و بروز حادثه می‌تواند فاجعه انسانی در پی داشته باشد.





بازدید وزیر ارشاد از مجموعه تئاتر شهر

شهردار تهران هم با اشاره به مسئله پیش آمده در تئاتر شهر به دلیل انجام گودبرداری جنب مجموعه با تشریح اقدام‌های شهرداری برای حفاظت کامل بنا گفت: به جای انداختن مسئولیت بر دوش کسانی که پروژه‌ها را با اصلاح آسیب‌های احتمالی ادامه داده‌اند، کسانی باید پاسخ دهند که کاری غیر استاندارد را آنجا شروع و چنین معضلی را ایجاد کرده‌اند.

محمدباقر قالیباف با بیان اینکه "خواهشم این است وزیر محترم اول این سئوال را پاسخ دهد که در چه دوره‌ای آنجا خاکبرداری و برای چه این کار انجام شده"، افزود: این کار در دوره مدیریت من اتفاق نیفتاده و اکنون نیز معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری از وزارت ارشاد در حال پیگیری است و وزارت ارشاد نیز رسماً اعلام موضع کند که با چنین احداثی موافق است یا مخالف.

در همین راستا محسن هاشمی مدیر عامل مترو نیز گفت: عملیات گودبرداری از محوطه پشتی تئاتر شهر تهران سال 1384 اتفاق افتاد و شرکت مترو تهران در همان ابتدا اعتراض خود را نسبت به این موضوع به شهردار قبلی تهران طی نامه‌ای مفصل اعلام کرده بود.

وی افزود: یافتن مقصران اصلی این حادثه دشوار نیست. هر پروژه و عملیات ساختمانی یک کارفرما دارد و یک مشاور و طراح و یک پیمانکار و تمام این موارد در اسناد مربوط به انجام عملیات گودبرداری وجود دارد. اتفاقات رخ داده در محوطه پشتی تئاتر شهر ارتباطی با شرکت مترو ندارد.

* هر چند هفته گذشته مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اعلام کرد کارشناسان این سازمان در بررسی خود برای تعیین علت اصلی آتش‌سوزی در سینما جمهوری به جمع‌بندی رسیده و نتیجه نهایی را رسماً به مراجع قضایی و بیمه اعلام می‌کند، این ماجرا هنوز به قطعیت نرسیده است.

علی مصفا یکی از مالکان سینما جمهوری در این باره گفت: قرار است آتش‌نشانی دلیل این واقعه را به شرکت بیمه و مقام‌های قضایی اعلام کند. اما هنوز این اتفاق نیفتاده و ما منتظریم در هفته جاری دلیل آتش سوزی به بیمه اعلام شود تا بتوانیم برای بازسازی اقدام‌های خود را آغاز کنیم.

* سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی در مراسم اختتامیه سومین جشنواره فیلم پلیس به مخالفت نکردن نیروی انتظامی با اکران فیلم‌ها تأکید کرد و گفت: ما با تضارب آرا موافقیم. نگاه من در بخش فیلم باز است و بعضی فیلم‌ها را که به نظر مشکل دارند شخصاً دیدم و گفتم مشکلی ندارند. نیروی انتظامی تا به حال با اکران هیچ فیلمی مخالفت نکرده است.

* پروژه سینمایی "شکارچی" به کارگردانی رفیع پیتز پس از یک دوره سکوت خبری هفته گذشته حاشیه‌ساز شد. در حالی که تصمیم بر این بود بازیگران فیلم اعلام نشوند، با معرفی میترا حجار و رفیع پیتز به عنوان بازیگران اصلی سکوت شکسته شد. هر چند اعلام شده بود علی نیک‌صولت در فیلم حضور دارد، ولی پیتز با بازی به جای وی اولین تجربه خود را ثبت کرد.

البته چند روز بعد خبر بازی حجار در این فیلم تکذیب شد اما خبرها حاکی از آن است که حمایت جشنواره برلین از ساخت این فیلم (به عنوان جایزه برگزیده شدن فیلم قبلی پیتز)، با حضور عوامل "زمستان است" محقق می‌شود که حجار نیز از جمله آنهاست. در هر صورت احتمال حضور حجار در این تولید مشترک آفتاب‌نگاران و شرکت توئنتی توئنتی ویژن پررنگ است.

* رامبد جوان کارگردان فیلم سینمایی "پسر آدم، دختر حوا" سر صحنه فیلمبرداری دچار حادثه شد. در جریان فیلمبرداری یک صحنه تعقیب و گریز با خودرو در باغ فردوس، خودرو با جوان تصادف کرد و باعث شکستگی پای وی شد. البته فیلمبرداری پس از یکروز تعطیلی از سر گرفته شد و سکانس‌های نقش‌آفرینی جوان فعلاً به تعویق افتاده است.

دیگر حاشیه فیلم اینکه علیرضا زرین‌دست مدیر فیلمبرداری با گذشت دو هفته از آغاز کار به دلایلی از همکاری انصراف داد و فرج حیدری جایگزین وی شد. حیدری پیش از این فیلم "انعکاس" را برای موسسه سبحان فیلم تهیه‌کننده "پسر آدم، دختر حوا" فیملبرداری کرده است.

* سیروس حسن‌پور در یادداشتی خطاب به محمدعلی طالبی با اشاره به اینکه رقابت آنها برای ساخت فیلم درباره معلم عشایر شبیه سکانس پایانی "بچه‌های آسمان" و "دونده" شده، نوشت: اگر در مورد این ماجرا اجازه‌نامه کتبی از مولف نداشته‌ام به این دلیل بوده که قول اخلاقی ایشان را به منزله مجوز کتبی تلقی کرده‌ام.

* علی ژکان کارگردان "چهره به چهره" از متوقف ماندن این فیلم در مراحل فنی به دلیل مشکلات مالی خبر داد. وی گفت: اگر در چند روز آینده این مشکلات حل نشود، فیلم قطعاً به جشنواره نمی‌رسد. ژکان این فیلم را سال گذشته در تهران فیلمبرداری کرد که داستان قتل مهندسی است که پلیس در جستجوی رد قاتل با سرنخ‌های تازه روبرو می‌شود.

* محمدرضا عرب کارگردان فیلم سینمایی "آخرین ملکه زمین" بعد از نوشتن نامه‌ای سرگشاده به رئیس سازمان تبلیغات اسلامی توانست پاسخی مبنی بر اکران فیلم از 23 بهمن‌ماه از سوی مسئولان حوزه هنری بگیرد. وی همچنین از محمدرضا فرجی که نسبت به این نامه عکس‌العمل و حساسیت نشان داد تشکر کرد.

* علی روئین‌تن کارگردان فیلم "دلشکسته" به جلوگیری صدا و سیما از پخش تبلیغ این فیلم اشاره کرد. وی گفت: چرا باید از تبلیغ این فیلم در تلویزیون جلوگیری شود؟ مسئولان سیما تاکنون پاسخی در این خصوص ارائه نکرده‌اند. "دلشکسته" در گروه سینمایی استقلال در حال نمایش است.

* علیرضا افخمی نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده تلویزیون کیفیت آثار این رسانه را مرتبط با سازندگان دانست نه ناظران کیفی. وی گفت: بیشترین مسئولیت نازلترین سریال‌ها به عهده ناظر کیفی نیست بلکه متوجه عوامل کلیدی کار است. نمی‌توان منکر شد که نویسنده، بازیگران و کارگردان تأثیرگذاری به شدت بیشتر نسبت به ناظر کیفی برای خلق یک اثر خوب یا بد دارند.

* جهانگیر کوثری که برنامه "ورزش از نگاه دو" را جمعه شب‌ها زنده روی آنتن شبکه دو دارد چند هفته‌ای است حاشیه‌ساز شده است. روشن بودن تلفن همراه این مجری / کارشناس ورزشی در یک برنامه زنده اختلال‌هایی در حاشیه صوتی برنامه ایجاد کرده و البته یک علامت سئوال در مقابل عملکرد کوثری به عنوان یک حرفه‌ای در سینما و ورزش!





کنسرت "مشکی‌پوشان" در جشنواره موسیقی فجر

* کنسرت گروه موسیقی پاپ "مشکی‌پوشان" به خوانندگی رضا صادقی در بخش ویژه جشنواره موسیقی فجر حاشیه‌ساز شد. در طول اجرای برنامه این خواننده چراغ‌های تالار بزرگ وزارت کشور روشن بود و صادقی در پاسخ به درخواست حاضران برای خاموش شدن آنها گفت که باید چراغ‌ها روشن باشد (وگرنه نمی‌توانم شما را بعد از سال‌ها ببینم.)

محمد حسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزیر ارشاد و محمدحسین احمدی مدیر دفتر موسیقی در تالار وزارت کشور حضور داشتند و به طور ایستاده از بالکن برنامه را تماشا می‌کردند. کامبیز روشن‌روان دبیر جشنواره و علی ترابی معاون دفتر موسیقی نیز در ردیف اول تالار حضور داشتند.