دیدار قریب الوقوع کارتر و مشعل درباره پرونده گلعاد شالیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی نداء القدس وابسته به جنبش جهاد اسلامی فلسطین، این منبع که خواست نامش فاش نشود، خاطرنشان کرد: این دیدار احتمالا روز یکشنبه در دمشق برگزار خواهد شد. در این دیدار علاوه بر پرونده گلعاد شالیت نظامی اسرائیلی به اسارت گرفته شده توسط مبارزان فلسطینی، موضوع آتش بس میان حماس و اسرائیل نیز بررسی خواهد شد.

به جزئیات بیشتری اشاره ای نشده است. کارتر که برای دیدار با مقام های لبنانی روز سه شنبه وارد بیروت شد، امروز به سوریه سفر خواهد کرد.

لازم به ذکر است که کارتر در آوریل گذشته نیز به سوریه سفر کرده بود که این سفر به سبب دیدار وی با برخی از رهبران جنبش حماس سرو صدای زیادی در واشنگتن به پا کرد و حتی دیدار وی با خالد مشعل خشم صهیونیستها و انتقاد دولتمردان آمریکا را به دنبال داشت.