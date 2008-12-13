به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد در فهرست 15 فیلم کمیته اجرایی شاخه جلوه‌های ویژه آکادمی اسکار تعداد زیادی فیلم با موضوع ابرقهرمان‌ها دیده می‌شود.





کیانو ریوز در صحنه‌ای از فیلم "روزی که زمین از حرکت ایستاد"

این کمیته در عین حال فیلم‌هایی مانند "مورد عجیب بنجامین" با موضوع مردی که با گذشت زمان جوان می‌شود و "استرالیا" با چشم‌اندازهایی که به طور دیجیتال تغییر کرده‌اند را به فیلم‌های سرشار از جلوه‌های ویژه مانند "تحت تعقیب" با بازی آنجلینا جولی و "اسپید ریسر" برادران واچووسکی ترجیح داده است.

دیگر فیلم‌های این فهرست عبارتند از "وقایع‌نگاری نارنیا: شاهزاده کاسپین"، "کلاورفیلد"، "شوالیه تاریکی"، "روزی که زمین از حرکت ایستاد"، "هنکاک"، "هلبوی 2: ارتش طلایی"، "هالک شکست‌ناپذیر"، "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین"، "آیرون من"، "سفر به مرکز زمین"، "مومیایی: مقبره امپراتور اژدها"، "مایه آرامش" و "وقایع‌نگاری اسپایدرویک".

کمیته اجرایی شاخه جلوه‌های ویژه آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اوایل ژانویه 15 فیلم منتخب را به هفت فیلم کاهش می‌دهد و در نهایت با رای اعضا سه فیلم به فهرست نامزدان نهایی اسکار جلوه‌های ویژه راه می‌یابند.

نامزدهای هشتاد و یکمین دوره جوایز اسکار 22 ژانویه 2009 (سوم بهمن) اعلام و مراسم اعطای جوایز اسکار 22 فوریه (چهارم اسفند) در کداک تیه‌تر لس آنجلس برگزار می‌شود.