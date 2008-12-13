حضور ناظران فرهنگی در عمره دانشجویی/ ارائه تسهیلات حج عمره به دانشجویان

علیرضا صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دانشگاه آزاد با اعزام ناظران فرهنگی و برگزاری مراسمی که در طول حج عمره توسط این افراد صورت می گیرد به دنبال کیفی تر شدن هرچه بیشتر نتایج فرهنگی این سفراست.

وی خاطر نشان کرد: پیش از سفر دانشجویان نیز کارگاه های آموزشی خاصی به صورت رایگان برای این افراد برگزار می شود که تمام افرادی که برای حج عمره دانشجویی پذیرفته شده اند باید در این کلاس های آموزشی شرکت کنند.

مدیرکل آموزش فرهنگی دانشگاه آزاد ادامه داد: همچنین نشریات و جزوه های آموزشی حج عمره و دستاوردهایی که دانشجویان می توانند از این سفر الهی کسب کنند برای ارائه به دانشجویان در اختیار معاونت های فرهنگی واحدهای مختلف قرار گرفته است.

صالحی اضافه کرد: دانشگاه آزاد اسلامی نیز همانند سایر دانشگاههای کشور و بر اساس پیش بینی هایی که در ستاد حج عمره دانشجویی صورت گرفته وام ها و تسهیلات ویژه ای با شرایط مناسب بازپرداخت در اختیار دانشجویان قرار خواهد داد.

وی تاکید کرد: پس از سفر حج عمره نیز مانند سال گذشته برگزاری جشنواره تولدی نو در دانشگاه آزاد به منظور استفاده از تجربه و نتایج اعزام شدگان به این سفر در دانشگاه آزاد برگزار می شود.

مدیر کل آموزش فرهنگی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: با توجه به امکانات و فضای مناسبی که در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی است برگزاری این جشنواره در سال جاری بر عهده دانشگاه آزاد گذاشته شده است.