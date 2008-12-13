افزایش پهنای باند در انگلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ویرجین مدیا قصد دارد در روز دوشنبه جزئیات این رویداد رسانه ای را در لندن ارائه کند. این شرکت در حال حاضر طرح خود را به مدت یک سال در شهر های اشفورد، فولکستون و دوور مورد آزمایش قرار داده است که ساکنین این مناطق برای استفاده از این سرویس پر سرعت- 50 مگابایت بر ثانیه- ماهیانه 47 پوند پرداخت می کنند.

این خدمات جدید که بر اساس تکنولوژی Docsis طراحی شده است به ویرجین اجازه می دهد از کابلهایی که برای ارسال سیگنالهای تلویزیونی استفاده می شود، برای ارسال اطلاعات اینترنتی استفاده کند. توسعه این سیستم می تواند در وقت کاربران صرفه جویی کرده و با سرعت بسیار بالا اطلاعات مورد نیاز را ارائه کند.

به گفته مسئولان این شرکت در آینده ای نه چندان دور کاربران قادر خواهند بود از طریق کابلها به اینترنت پرسرعت دست یافته و اطلاعات مورد نیاز خود را بر روی نمایشگر های رایانه و یا صفحه تلویزیون مشاهده کنند.

با این حال متخصصان اینترنتی بر این باورند که تمامی کاربران در انگلستان قادر به استفاده از این خدمات پر سرعت نبوده و این سرویس تنها در دسترس 12 میلیون خانواده قرار خواهد گرفت. در عین حال آغاز ارائه این خدمات اینترنتی از مناطقی آغاز خواهد شد که بیشترین مشتریان این شرکت در آن متمرکز شده اند.

بر اساس گزارش تلگراف، شرکت ویرجین با ابراز نگرانی از دقت پایین تست های سرعت پهنای باند اعلام کرد که بسیاری از بسته های سرویس پهنای باند از جمله بسته 50 مگابایت بر ثانیه ای این شرکت، به زودی سرعتی بالا تر از آنچه تست های سرعت به اشتباه اعلام می کنند ارائه خواهند کرد.