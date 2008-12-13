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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۳۰

350 هزار نفر در هرمزگان سهام عدالت دریافت کردند

350 هزار نفر در هرمزگان سهام عدالت دریافت کردند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: بیش از 350 هزار نفر در سراسر استان هرمزگان تاکنون سهام عدالت خود را دریافت کردند.

بهرام بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس اظهار داشت: در راستای توزیع عادلانه ثروت در کشور و بر مبنای شعار عدالت گستری دولت، تنها در سال 86 معادل بیش 130 هزار نفر از مشمولین دریافت سهام عدالت در استان هرمزگان معادل 620 میلیارد ریال سهام شرکت های دولتی دریافت کردند.

وی گفت: در مجموع سه سال واگذاریهای سهام عدالت در استان هرمزگان تاکنون بیش از 350 هزار نفر از افراد دهک های پائین جامعه از سهام عدالت برخوردار شدند.

بهرامی در خصوص ارزش کل سهام واگذار شده به دهک های پائین در هرمزگان نیز اظهار داشت: ارزش کل سهام عدالت توزیع شده معادل 369 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است که به بیش از 80 درصد افرادی که سهام عدالت دریافت کرده اند سود پرداخت شده است. 

کد مطلب 799401

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