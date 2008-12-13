350 هزار نفر در هرمزگان سهام عدالت دریافت کردند

بهرام بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس اظهار داشت: در راستای توزیع عادلانه ثروت در کشور و بر مبنای شعار عدالت گستری دولت، تنها در سال 86 معادل بیش 130 هزار نفر از مشمولین دریافت سهام عدالت در استان هرمزگان معادل 620 میلیارد ریال سهام شرکت های دولتی دریافت کردند.

وی گفت: در مجموع سه سال واگذاریهای سهام عدالت در استان هرمزگان تاکنون بیش از 350 هزار نفر از افراد دهک های پائین جامعه از سهام عدالت برخوردار شدند.

بهرامی در خصوص ارزش کل سهام واگذار شده به دهک های پائین در هرمزگان نیز اظهار داشت: ارزش کل سهام عدالت توزیع شده معادل 369 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است که به بیش از 80 درصد افرادی که سهام عدالت دریافت کرده اند سود پرداخت شده است.

