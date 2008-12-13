بازرسی و نظارت، راهکار مقابله با بحرانهای کالایی است

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، کیومرث جلیلیان با بیان اینکه بازرسی و نظارت مهمترین ابزار در سالم سازی نظام اقتصادی است افزود: نظارت پیشگیرانه در سطح بازار موجب پیشگیری از بروز بحران های کالایی و بی نظمی در تنظیم بازار کالا خواهد بود.

وی با اشاره به نقش بازرسان در دولت خدمتگزار گفت: بازرسان چشم و گوش دولت خدمتگزار هستند و با هرگونه حرکتی در جهت ایجاد اخلال در بازار برخورد می‌کنند.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدگان با بیان اینکه فرهنگ سازی در رفتار مصرف کنندگان ضروری و اساسی است افزود: بروز شایعات و تأثیر پذیری مردم از جوهای روانی ایجاد شده به وسیله سود جویان در بروز کمبود های کالایی در یک کشور می تواند موجب برهم زدن نظم بازار مصرف شود.

جلیلیان با تأکید بر اینکه حضور بازرسان در بازار احساس امنیت خرید را در شهروندان افزایش می‌دهد اظهار داشت: این تفکر که اصناف جدای از بازرسی هستند صحیح نیست بلکه اتحادیه های صنفی نیز تابعی از نظارت و بازرسی هستند .

وی اظهار داشت: در تلاش هستیم فاصله زمانی جهت رسیدگی به شکایات را حداکثر به یک ربع در استانها و نیم ساعت در تهران برسانیم .

معاون وزیر بازرگانی ارائه آموزش های لازم برای بازرسان را از جمله ابزار بازرس دانست و افزود: رضایتمندی مردم و مسئولین باید اصلی ترین هدف بازرسان است.