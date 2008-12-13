واتیکان پیشرفتهای اخیر باروری را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخستین راهبرد واتیکان درباره تکنولوژی تولید مثل طی 20 سال ، اشکال جدید از کنترل باوری که در دایره گناه سقط جنین جای می گیرد را نیز محکوم کرد.

در این راهبرد آمده است: بارداری غیرجنسی، استفاده درمانی از سلولهای بنیادین و تولید واکنس از سلولهای رویان بشری ممنوع هستند چرا که این روشها پرسشهای ویژه ای درباره اخلاق زیستی مطرح کرده و بر کرامت فرد تأثیر می گذارند.

این سند که به تأیید پاپ بندیکت شانزدهم نیز رسیده برای چندمین بار محکومیت باروری در فضای مصنوعی از دیدگاه کلیسای کاتولیک روم را مورد تصدیق قرار داده و شیوه هایی که موجب القای رویان شده را به عنوان گناه سقط جنین تقبیح کرده است.

در بخش دیگری از این سند آمده است: پذیرش بی قید راه های مختلف سقط جنین نشان می دهد که چگونه این روشها به تضعیف احترام انسان منتهی می شود.

این سند همچنین نسبت به اندیشه اصلاح نژادی که از پیشرفت در مهندسی ژنتیک ناشی می شود هشدار داده و اعلام کرده انسان در تلاش برای رسیدن به نوع جدیدی از بشر یک مؤلفه ایدئولوژیکی را به رسمیت شناخته که طی آن بتواند جای خالق خود را بگیرد.

این سند 33 صفحه ای از سوی کنگره تعالیم و ایمان واتیکان به عنوان سازمان نظارت بردکترین واتیکان صادر شده و سند سال 1987 را که با عنوان موهبت زندگی صاده شده بود، برحسب پیشترفتهای روز تغییر داده است.

