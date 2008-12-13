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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۳۹

نماینده اهر:

هجمه به دانشگاه آزاد بی انصافی است

هجمه به دانشگاه آزاد بی انصافی است

تبریز - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نماینده اهر با اشاره به دستاوردهای غیرقابل انکار دانشگاه آزاد، هجمه های اخیر به این مجموعه را غیرمنصفانه خواند.

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، غلامحسین مسعودی ریحان پیش از ظهر امروز در پنجمین اجلاس روسای دفاتر فرهنگ اسلامی منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی کشور گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بدون توجه به برخی هجمه ها و جوسازی ها به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد.

وی دانشگاه آزاد اسلامی را منشا تحول عظیم در توسعه همه جانبه برشمرد و با اشاره به برخی هجمه های اخیر به این دانشگاه بر حمایت بیشتر در جهت توسعه هرچه بیشتر این دانشگاه تاکید کرد.

غلامحسین مسعودی ریحان گفت: باید مسئولین دانشگاهی با اختصاص اعتبارات لازم و ارائه راهکارهای لازم در برنامه سازی و تدوین الگوهای برتر در بخش فرهنگی تلاشی مضاعف داشته باشند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت تقویت زیرساختهای لازم در بخش فرهنگی را با بهره گیری از فرهنگ غنی اسلامی یکی از راهکارهای لازم در جهت تسریع و توسعه فعالیتهای فرهنگی برشمرد و افزود: باید با کارهای زیربنایی و پرهیز از موازی کاری و سطحی نگری فعالیتهای خود را در بخش فرهنگ با توجه به هجمه های دشمنان بیش از پیش ادامه دهیم.

نماینده مردم اهر و هریس در قسمتی دیگر از سخنان خود اشتغال را مهمترین دغدغه جوانان ذکر کرد و افزود: متاسفانه قیمت همه چیز در کشور ما بالا رفته اما قیمت مواد مخدر روز به روز پایین آمده و خطر اعتیاد هر روز بیشتر از گذشته جوانان ما را تهدید می کند.

غلامحسین مسعودی ریحان افزود: باید با ارائه راهکارهای مناسب علمی با بهره گیری از اساتید و کارشناسان در مسائل فرهنگی و دینی در جهت جذب جوانان و نوجوانان تلاش نموده و آنها را به آینده خودشان امیدوارتر نماییم.

وی در پایان تلاش در جبهه فرهنگی را بزرگترین خدمت به این مرز و بوم برشمرد و بر تلاش همه جانبه در این زمینه تاکید کرد.

کد مطلب 799411

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