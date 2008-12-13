هجمه به دانشگاه آزاد بی انصافی است

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، غلامحسین مسعودی ریحان پیش از ظهر امروز در پنجمین اجلاس روسای دفاتر فرهنگ اسلامی منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی کشور گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بدون توجه به برخی هجمه ها و جوسازی ها به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد.

وی دانشگاه آزاد اسلامی را منشا تحول عظیم در توسعه همه جانبه برشمرد و با اشاره به برخی هجمه های اخیر به این دانشگاه بر حمایت بیشتر در جهت توسعه هرچه بیشتر این دانشگاه تاکید کرد.

غلامحسین مسعودی ریحان گفت: باید مسئولین دانشگاهی با اختصاص اعتبارات لازم و ارائه راهکارهای لازم در برنامه سازی و تدوین الگوهای برتر در بخش فرهنگی تلاشی مضاعف داشته باشند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت تقویت زیرساختهای لازم در بخش فرهنگی را با بهره گیری از فرهنگ غنی اسلامی یکی از راهکارهای لازم در جهت تسریع و توسعه فعالیتهای فرهنگی برشمرد و افزود: باید با کارهای زیربنایی و پرهیز از موازی کاری و سطحی نگری فعالیتهای خود را در بخش فرهنگ با توجه به هجمه های دشمنان بیش از پیش ادامه دهیم.

نماینده مردم اهر و هریس در قسمتی دیگر از سخنان خود اشتغال را مهمترین دغدغه جوانان ذکر کرد و افزود: متاسفانه قیمت همه چیز در کشور ما بالا رفته اما قیمت مواد مخدر روز به روز پایین آمده و خطر اعتیاد هر روز بیشتر از گذشته جوانان ما را تهدید می کند.

غلامحسین مسعودی ریحان افزود: باید با ارائه راهکارهای مناسب علمی با بهره گیری از اساتید و کارشناسان در مسائل فرهنگی و دینی در جهت جذب جوانان و نوجوانان تلاش نموده و آنها را به آینده خودشان امیدوارتر نماییم.

وی در پایان تلاش در جبهه فرهنگی را بزرگترین خدمت به این مرز و بوم برشمرد و بر تلاش همه جانبه در این زمینه تاکید کرد.