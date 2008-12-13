رویدادهای انقلاب به روایت ارکستر سمفونیک

به گزارش خبرنگارمهر،نخستین اجرای ارکسترسمفونیک تهران به رهبری منوچهر صهبایی ،با همکاری گروه کر دفترموسیقی به رهبری رازمیک اوحانیان شب گذشته راس ساعت 22 آغاز شد.

تاخیر دراجرای ارکستر سمفونیک اعتراض تماشگران منتظر پشت درهای تالار را برانگیخت و منوچهرصهبایی رهبرارکستر از بابت چرایی این تاخیر در آخر برنامه توضیحاتی ارائه داد ؛ این اجرا با قطعه "رقص دایره" به آهنگسازی حشمت سنجری آغاز شد.

پس از اجرای قطعه "رقص دایره " قطعه "بوی یاس" با حضور حسن ریاحی آهنگساز اجرا شد ؛ این قطعه بیانگر مجموعه رویدادهای انقلاب ، دوران جنگ و شرایط امروز جامعه ایران بود.

سرود "الله الله " نخستین روایت موسیقایی از دوران انقلاب بود که توسط گروه کر و ارکسترسمفونیک تهران با صدای جلال الدین منبری وفرشاد فولادوند اجرا شد و پس از آن امیردژکام به روی صحنه آمد و با دکلمه متنی ، نوشته شده توسط محمود شاهرخی و ایرج قنبری سالهای پیروزی انقلاب را روایت کرد و پس از آن قطعه "بوی گل و سوسن و یاسمن آمد" و"ای لشگر صاحب زمان" به روی صحنه رفت.

درادامه این بخش ارکستر سمفونیک به رهبری منوچهر صهبایی رقصهای شماره 1 ، 2 و 4 مجار، اثر یوهانس را به روی صحنه برد؛ بخش دوم اجرای این ارکستر به اجرای سمفونی شماره 5 در می مینور از چایکوفسکی اختصاص داشت.

منوچهرصهبایی پس از پایان اجرا در توضیح علت تاخیر یک ساعته ارکستر سمفونیک گفت : قبل از اجرای برنامه ارکستر سمفونیک تهران اجرایی ویژه برای مسئولان درتالار وحدت ترتیب داده شده بود که متاسفانه این برنامه با یک ساعت تاخیر راس ساعت 8:30 به پایان رسید و در نهایت سالن برای اجرای ارکستر دیرتر از زمان تعیین شده آماده شد و همین مسئله باعث ایجاد تاخیر در اجرای ارکستر شد؛ اما با توجه به شرایط به وجود آمده به عقیده من اجرای ارکستر سمفونیک تهران خوب بود.

لازم به ذکر است شاهین فرهت، حسن ریاحی، نادر مشایخی و داود گنجه‌ای از میهمانان ارکستر سمفونیک بودند.