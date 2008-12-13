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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۸

3600 راس دام در عید قربان در مشهد کشتار شد

3600 راس دام در عید قربان در مشهد کشتار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: همزمان با عید سعید قربان و در راستای انجام سنت حسنه کشتار، بیش از سه هزار و 600 راس دام سبک در مشهد تحت نظارت 30 اکیپ‌ بهداشتی دامپزشکی کشتار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر سیدمحسن دستور صبح امروز در نشستی خبری در محل اداره دامپزشکی استان افزود: از تعداد ذکر شده، یکهزار و 270 راس در کشتارگاه صنعتی مشهد و مابقی توسط نیکوکاران در خیریه‌ها و سطح شهر مشهد کشتار شده اند.

وی تصریح کرد: این اولین بار است که چنین حجم بالایی از کشتار در روز عید سعید قربان در محل کشتارگاه انجام شده است و این امر نتیجه ارتقای سطح آگاهی عموم از عواقب کشتار غیر مجاز است و این مهم نیز با همکاری و مشارکت نهادهایی نظیر شهرداری، مرکز بهداشت استان، تعزیرات و رسانه‌های جمعی میسر گردیده است.

مدیر کل دامپزشکی استان ضمن قدردانی از استقبال مردم فهیم از این حرکت بهداشتی، به وقوع پیوستن آنرا در سطح کشور بی نظیر دانسته و افزود: خیل عظیم مراجعین به کشتارگاه دام مشهد در روز عید قربان، نشان از اعتماد مردم به دستگاه‌های نظارتی و بهداشتی و علاقه‌مندی آنان به ارتقای بهداشت عمومی داشته است.

دکتر دستور اظهار داشت: با وجود استقبال گسترده مردم از کشتار دام در کشتارگاه، نارسایی‌هایی نیز در این زمینه وجود داشته است که امید است با برنامه ریزی مناسب در این زمینه، نواقص و نقاط ضعف جهت سال‌های آتی برطرف گردد.

وی یادآور شد: کشتار در منازل و معابر عمومی به لحاظ مخاطرات بهداشتی مجاز نیست و باید هرگونه کشتار دام در محل کشتارگاه‌ها انجام شود تا ضمن جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و پیشگیری از انتقال بیماری‌های قابل انتقال از دام به انسان، سلامت و بهداشت عمومی ارتقا داده شود.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی، کشتار دام در معابر عمومی را تهدید علیه بهداشت عمومی خواند و افزود: این جرم به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری از طرف مراجع قضایی است. 

کد مطلب 799422

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