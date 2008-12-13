3600 راس دام در عید قربان در مشهد کشتار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر سیدمحسن دستور صبح امروز در نشستی خبری در محل اداره دامپزشکی استان افزود: از تعداد ذکر شده، یکهزار و 270 راس در کشتارگاه صنعتی مشهد و مابقی توسط نیکوکاران در خیریه‌ها و سطح شهر مشهد کشتار شده اند.

وی تصریح کرد: این اولین بار است که چنین حجم بالایی از کشتار در روز عید سعید قربان در محل کشتارگاه انجام شده است و این امر نتیجه ارتقای سطح آگاهی عموم از عواقب کشتار غیر مجاز است و این مهم نیز با همکاری و مشارکت نهادهایی نظیر شهرداری، مرکز بهداشت استان، تعزیرات و رسانه‌های جمعی میسر گردیده است.

مدیر کل دامپزشکی استان ضمن قدردانی از استقبال مردم فهیم از این حرکت بهداشتی، به وقوع پیوستن آنرا در سطح کشور بی نظیر دانسته و افزود: خیل عظیم مراجعین به کشتارگاه دام مشهد در روز عید قربان، نشان از اعتماد مردم به دستگاه‌های نظارتی و بهداشتی و علاقه‌مندی آنان به ارتقای بهداشت عمومی داشته است.

دکتر دستور اظهار داشت: با وجود استقبال گسترده مردم از کشتار دام در کشتارگاه، نارسایی‌هایی نیز در این زمینه وجود داشته است که امید است با برنامه ریزی مناسب در این زمینه، نواقص و نقاط ضعف جهت سال‌های آتی برطرف گردد.

وی یادآور شد: کشتار در منازل و معابر عمومی به لحاظ مخاطرات بهداشتی مجاز نیست و باید هرگونه کشتار دام در محل کشتارگاه‌ها انجام شود تا ضمن جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و پیشگیری از انتقال بیماری‌های قابل انتقال از دام به انسان، سلامت و بهداشت عمومی ارتقا داده شود.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی، کشتار دام در معابر عمومی را تهدید علیه بهداشت عمومی خواند و افزود: این جرم به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری از طرف مراجع قضایی است.