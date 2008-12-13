ارسال 65 دستگاه واگن شرکت واگن پارس اراک به کوبا

غلامرضا رزازی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه از این نوع واگنها برای جابجایی مایع سوخت سبک استفاده می‌ شود، افزود: این واگن‌ها از طریق خطوط ریلی به بندر عباس منتقل شده و سپس به وسیله کشتی به کوبا صادر خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه بیش از 80 درصد مواد و قطعات مصرفی واگن ها از منابع داخلی تامین شده، عنوان کرد: این واگن‌ها توسط مهندسان و متخصصان شرکت واگن پارس اراک و طبق استاندارد بین ‌المللی uic طراحی شده است.

وی تصریح کرد: این شرکت قراردادهایی با راه ‌آهن کوبا به ارزش 175 میلیون یورو دارد که بر اساس این قرارداد تعداد 550 دستگاه واگن باری در پنج نوع کفی، کانتینربر 14 متری و 19 متری، حمل سیمان، حمل سوخت و مسقف و 200 دستگاه واگن مسافری در سه نوع مسافری ـ رستوران و ژنراتور توسط شرکت واگن پارس تولید و صادر خواهد شد.

رزازی اظهار داشت: با ارسال این محموله تعداد واگن ‌های ارسالی به کوبا بالغ بر 430 دستگاه خواهد شد که ارزش این محموله بالغ بر پنج میلیون یورو می باشد.

وی با بیان اینکه واگن های تحویل شده به کوبا مورد رضایت کامل این کشور بوده است گفت: این واگنها توانسته تحول بزرگی در صنعت حمل و نقل ریلی کشور کوبا ایجاد کند.

مدیر عامل شرکت واگن پارس اراک در ادامه مشخصات کلی واگن‌های حمل سوخت را یک هزار و 422 میلی متر طول واگن، عرض سه هزار و 100 میلی‌ متر، وزن کل واگن 25 تن، بار محوری واگن 22 تن، ارتفاع واگن از روی ریل چهار هزار و 270 میلی‌ متر و ظرفیت واگن را 72 هزار لیتر خواند.