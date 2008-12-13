موگابه انگلیس را متهم به آغاز جنگ میکروبی علیه زیمبابوه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، با رسیدن شمار قربانیان بیماری وبا در زیمبابوه به بیش از 800 نفر، رئیس جمهور و وزیران کابینه این کشور، انگلیس را متهم به شیوع این بیماری در کشورشان کردند.

بر اساس این گزارش، وزیران دولت زیمبابوه معتقدند که بیماری وبا توسط انگلیس و به عنوان بخشی از تلاش این کشور برای نسل کشی در زیمبابوه انجام شده است.

به نوشته تلگراف، "رابرت موگابه" رئیس جمهور زیمبابوه، از سالیان گذشته معتقد است که رنج مردم کشورش بواسطه تنشهای موجود میان او و انگلیس است.

در همین رابطه "سخانیسو ندلوو" وزیر اطلاع رسانی زیمبابوه به تلگراف گفت : شیوع وبا در زیمبابوه یک جنگ شیمایی و میکروبی جدی است، این جنگی برای نسل کشی مردم زیمبابوه بوده و توسط انگلیس ترتیب داده شده است.

به گزارش مهر، انگلیس پس از به استقلال رسیدن زیمبابوه به رهبری موگابه، خصومت خود با این کشور آفریقایی را گسترش داد به نحوی که به طور فزاینده ای از مخالفان زیمبابوه حمایت می کرد . برای مثال در جریان بحران سیاسی موجود در زیمبابوه سفیر این کشور در ایران سندی را به خبرگزاری مهر ارائه کرد که این سند به روشنی بیانگر دخالت انگلیس در تحولات داخلی زیمبابوه و حمایت لندن از مخالفان موگابه بود.

بحران سیاسی در زیمبابوه با دخالت انگلیس از فروردین امسال و از زمان انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده و هنوز مذاکرات دو حزب زانوپی اف که حزب حاکم این کشور است با حزب جنبش تغییرات دموکراتیک به رهبری مورگان چانگیرای برای تقسیم قدرت به نتیجه نرسیده است.

زیمبابوه از زمان برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 29 مارس با یک بحران بسیار گسترده روبرو شد. البته بعد از ماهها بحران سیاسی در زیمبابوه در نتیجه تقسیم قدرت در این کشور در 15 سپتامبر، موگابه با داشتن 15 وزیر در دولت رئیس جمهور ماند و چانگیرای با 16 وزیر نخست وزیر شد.

اما پس از تقسیم قدرت تنشهای سیاسی بازهم در زیمبابوه ادامه داشت و تا امروز نیز درگیری موافقان و مخالفان دولت باهم ادامه دارد و میانجیگریهای بین المللی نیز برای حل آن راه به جایی نبرده است.

سند ارائه شده به مهر درباره دخالت انگلیس در امور داخلی زیمبابوه

9 آوریل 2008

دفتر نخست وزیری انگلیس

به مورگان چانگیرای

از نامه تاریخ 3 آوریل شما تشکر می کنیم و به شما اطمینان می دهیم که تمام تلاش دیپلماتیک خود را برای اطمینان از حمایت کشورهای عضو جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC) از شما انجام خواهیم داد.

دولت انگلیس پشتیبان ایجاد تغییرات در زیمبابوه است و ما تمام توان خود را به کار می بریم تا مطمئن شویم اراده مردم زیمبابوه محقق خواهد شد.

دولت انگلیس معتقد است که وضعیت زیمبابوه غیر قابل تحمل است و دولت زانو پی اف (دولت رابرت موگابه) دیگر دولت مردم این کشور نیست .

من با شما در ارتباط خواهم بود تا زمانی که با حمایت کشورهای عضو جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC) از پیدا شدن راه حلی برای بحران زیمبابوه و موفقیت انتخاباتی شما مطمئن شوم .

در همین حال باز هم یادآور می شوم که دولت انگلیس از نفوذ خود برای کشاندن بحران زیمبابوه به شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده خواهد کرد وتنها چیزی که باقی می ماند حمایت از اعمال تحریمهای اقتصادی بیشتر علیه دولت غیرقانونی رابرت موگابه است.

من با شما برای بررسی این موضوع حیاتی در روزهای آتی تماس می گیرم.

دوستدار شما گوردون براون