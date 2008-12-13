آغاز به کار سومین همایش تخصصی فیزیک کشور در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، دبیر این همایش گفت: این همایش به مدت سه روز در مرکز آموزش فنون اهواز و با حضور اساتید و بالغ بر 300 دانشجوی تحصیلات تکمیلی رشته فیزیک برگزار می شود.

دکتر علیرضا رزاقی زاده اظهار داشت: در کنار این همایش دو کارگاه تخصصی نانو ذره و فیزیک هسته ای و نمایشگاه کتاب و نرم افزار فیزیک نیز برای شرکت کنندگان برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این همایش شرکت کنندگان کلیه دستاوردهای پژوهشی خود در زمینه فیزیک را به همدیگر منتقل می کنند تا زمینه پیشرفت کشور در این رشته استراتژیک فراهم شود و کلیه فعالان این بخش با آگاهی و علم بیشتری به نوآوری و پژوهش های خود ادامه دهند.

رزاقی زاده تصریح کرد: برگزاری اینگونه همایش های مهمترین ابزار برای انتقال دستاوردهای پژوهشی دانشمندان علم فیزیک کشور است به همین ما اقدام به برگزاری سومین همایش تخصصی فیزیک کردیم.

وی گفت: اولین و دومین همایش تخصصی فیزیک کشور در سال های گذشته به ترتیب در شهرستان های اصفهان و ارومیه برگزار شده بود که دستاوردهای مطلوبی برای شرکت کنندگان به همراه داشت.

دبیر سومین همایش تخصصی فیزیک کشور توجه به امر پژوهش را از مهمترین وظایف و اهداف وزارت علوم دانست و عنوان کرد: در مدت 20 سال اخیر، کشور در زمینه پژوهش جهش خیره کننده ای داشته است که برگزاری اینگونه همایش های تخصصی می تواند این جهش را شتاب بیشتری ببخشد.

