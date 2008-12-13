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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۲

آغاز به کار سومین همایش تخصصی فیزیک کشور در اهواز

آغاز به کار سومین همایش تخصصی فیزیک کشور در اهواز

اهواز - خبرگزاری مهر: سومین همایش تخصصی فیزیک کشور صبح امروز با حضور اساتید و دانشجویان این رشته در مرکز آموزش فنون اهواز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، دبیر این همایش گفت: این همایش به مدت سه روز در مرکز آموزش فنون اهواز و با حضور اساتید و بالغ بر 300 دانشجوی تحصیلات تکمیلی رشته فیزیک برگزار می شود.

دکتر علیرضا رزاقی زاده اظهار داشت: در کنار این همایش دو کارگاه تخصصی نانو ذره و فیزیک هسته ای و نمایشگاه کتاب و نرم افزار فیزیک نیز برای شرکت کنندگان برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این همایش شرکت کنندگان کلیه دستاوردهای پژوهشی خود در زمینه فیزیک را به همدیگر منتقل می کنند تا زمینه پیشرفت کشور در این رشته استراتژیک فراهم شود و کلیه فعالان این بخش با آگاهی و علم بیشتری به نوآوری و پژوهش های خود ادامه دهند.

رزاقی زاده تصریح کرد: برگزاری اینگونه همایش های مهمترین ابزار برای انتقال دستاوردهای پژوهشی دانشمندان علم فیزیک کشور است به همین ما اقدام به برگزاری سومین همایش تخصصی فیزیک کردیم.

وی گفت: اولین و دومین همایش تخصصی فیزیک کشور در سال های گذشته به ترتیب در شهرستان های اصفهان و ارومیه برگزار شده بود که دستاوردهای مطلوبی برای شرکت کنندگان به همراه داشت.

دبیر سومین همایش تخصصی فیزیک کشور توجه به امر پژوهش را از مهمترین وظایف و اهداف وزارت علوم دانست و عنوان کرد: در مدت 20 سال اخیر، کشور در زمینه پژوهش جهش خیره کننده ای داشته است که برگزاری اینگونه همایش های تخصصی می تواند این جهش را شتاب بیشتری ببخشد.

کد مطلب 799428

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