اوضاع فوتبالی ما خراب نیست / ما را با لغو بازی پیام کشتند

محمد عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد حضور نیافتنش در مصاحبه مطبوعاتی پس از شکست این تیم برابر ملوان گفت: از همه خبرنگاران عذر خواهی می کنم ولی تنها به دلیل آنکه ممکن بود در این نشست علیه فدراسیون و داور مسابقه صحبت کنم و به علت آنکه دوست ندارم در مورد شخصیت این دو قشر زحمتکش فوتبال صحبت کنم، ترجیح دادم در این نشست حاضر نشوم.

وی در پاسخ به این سوال که همچنان از لغو دیدار این تیم برابر پیام ناراحت است؟، ادامه داد: ما می توانستیم به راحتی پیام را در آن دیدار شکست دهیم و با 25 امتیاز و تفاضل گل مطلوب جایگاه مطلوبی در جدول بدست آوریم و با نفرات اصلی خصوصا داریوش یزدانی و قدرت بیشتر برابر ملوان به میدان برویم، اما با لغو آن مسابقه ما را کشتند. البته با توجه به اینکه از ابتدای فصل سیاست ما تعامل با فدراسیون فوتبال بود حاضر شدیم با مشکلاتی که برایمان ایجاد شد برای برگزاری این دیدار به انزلی برویم.

سرمربی تیم فوتبال برق شیراز اضافه کرد: اوضاع ما از نظر فوتبالی اصلا خراب نیست ولی نمی دانم چرا بازیکنان تیم بدون تمرکز بازی می کنند و فرصت های خوب خود را به راحتی از دست می دهند، همین موضوع باعث شده در چند هفته اخیر نتایج قابل قبولی را کسب نکنیم. البته به نظر می رسد در این دیدارها برخلاف مسابقات ابتدای فصل شانس هم از ما رو برگردانده است.

وی خاطرنشان کرد: به آینده تیم خوشبین هستم زیرا روند فوتبالی تیم ما روز به روز بهتر می شود. ضمن اینکه تعطیلات هم به ما کمک می کند تا با بازسازی تیم و رفع کامل مصدومیت بازیکنان کلیدی خود از جمله نیکخواه، کریمیان و ویلیام با قدرت بیشتری در مسابقات باقیمانده لیگ برتر به میدان برویم و همانند ابتدای فصل از اعتبار تیم برق به بهترین شکل دفاع کنیم.

عباسی در پایان گفت: قصد داریم مسابقات جام حذفی را هم جدی بگیریم. ما در رقابت های امسال در گروه ساده ای قرار گرفته ایم و می توانیم با کسب 4 پیروزی که دور از دسترس نیست، به دیدار نهایی این رقابت ها صعود کنیم.

سرمربی تیم فوتبال برق شیراز با بیان اینکه تمرینات این تیم تا روز دوشنبه تعطیل شده و برنامه آماده سازی این تیم از روز سه شنبه آغاز خواهد شد، از احتمال برگزاری اردوی این تیم در کیش یا بوشهر خبر داد.