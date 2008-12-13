نخستین فصل کاوش باستان شناسی" دژ منیژه" آغاز شد

یوسف مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: این بنا که در شهرستان سرپل ذهاب و در نزدیکی بنای تاریخی تاق گرا واقع شده و برای نخستین بار در راستای اهداف حفاظتی و مرمتی، مورد کاوش باستان شناسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: زیج منیژه که به اواخر دوره ساسانی تعلق دارد در حال حاضر نسبتاً سالم است، این بنای ارزشمند تاریخی که با مصالح سنگ و گچ ساخته شده دارای پلانی مستطیل شکل است و یک تالار مرکزی دارد که در اطراف این تالار یک راهرو نسبتاً وسیع وجود دارد که از طریق آن به فضای مسکونی وارد می شده اند .

مرادی افزود : خوشبختانه این بنا سالم مانده و سال گذشته نقاطی از آن که امکان پذیر بود مرمت شد ولی برخی نقاط که نیاز به کاوش داشت مرمت نشده است .

وی تصریح کرد : این کاوش باستان شناسی بیشتر در راستای اهداف حفاظتی و مرمتی انجام می شود و قرار است بخش هایی از بنا که احتمال ریزش وجود دارد ، حفاری شده و اقدامات مرمتی نیز بلافاصله پس از پایان کاوش انجام شود .

مرادی در تشریح جزئیات این بنا گفت: زیج منیژه یا قلعه منیژه در مسیر جاده اصلی کرمانشاه به سرپل ذهاب ودر قسمت پایین دست طاق گرا وکوه عظیم پاطاق ودر نزدیک کل داود (گور دخمه ) در ابتدای دشت قلعه شاهین شهرستان سرپل ذهاب قرار دارد که در روزگار آبادانی، قلعه به شکل مربع که هر ضلع آن در ابعاد 70 در50 متر مربع بوده احداث شده و در میانه این قلعه، ساختمان مربع شکل دیگری که احتمالاً ارگ قلعه بوده به ابعاد 48 در 48 متر ساخته شده که هنوز بقایای این آثار می توان دریافت که در هر ضلع قلعه تعداد 30 حجره وجود داشته و حجره ها دارای تاق گهواره ای شکل بوده اند که هم اکنون چند حجره نسبتاً سالم باقی مانده است .

مدیر پایگاه محور تاریخی کرمانشاه ، قصر شیرین ادامه داد: دروازه قلعه در ضلع غربی قرار داشته و در ضلع شرقی، بقایای آب رویی هنوز باقی مانده که در انتهای آن مشخص نیست، در هر زاویه قلعه ، یک برج و در بین دو برجی که روی هر ضلع قلعه قرار داشته، دو برج نسبتاً کوچکتر ساخته شدن است.

این بنای ارزشمند تاریخی در میان روستای پاطاق واقع شده که روزگاری در مجاورت این بنا فرزندان ایران اسلامی در مقابل تجاوز دشمن بعثی از کیان اسلامی در دوران هشت سال دفاع مقدس از خود ایثار وپایمردی به یادگار گذاشته ودر پیرامون آن یادمانهای فراوانی از این دوران وجود دارد.