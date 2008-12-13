موفقیت ایران در میان کشورهای مسلمان به خاطر پیوند با ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، علاءالدین بروجردی صبح امروز در همایش شعر غدیر اظهار داشت: در حال حاضر ایران اسلامی در میان 57 کشور اسلامی و در میان بیش از 5/1 میلیارد مسلمان سراسر دنیا تنها ملتی است که به طور رسمی این افتخار را دارد که نام حکومت آن شیعه و پیرو امام علی و ائمه اطهار باشد.

وی با تشریح برخی از ویژه گی های شخصیتی حضرت علی (ع) ، بیان داشت: سراسر زندگی حضرت علی (ع) مملو از شگفتی هاست و سخن گفتن از این شخصیت بی نظیر کار دشواری است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس تصریح کرد: تالیف کتاب های قطور و چند جلدی از زندگی و ابعاد شخصیتی امام علی (ع) توسط نویسندگان غیر مسلمان و غیر شیعه خود حکایت از عمق شخصیت جهانی این امام همام دارد.

بروجردی یادآور شد: علی (ع) یک شخصیت منحصر به فرد است به طوریکه در تاریخ بشریت تنها انسانی است که خداوند این توفیق را به او عنایت کرده تا در خانه کعبه قدم به عرصه حیات بگذارد و دیگر هیچ کس دیگر چنین جایگاهی را نخواهد داشت.

وی با تشریح شرایط دیگر کشورهای اسلامی همسایه ایران، عنوان کرد: امروز حاکمیت در عراق از آن مردم این کشور نیست و بیگانگان بر مقدرات آنها حاکمند و در کشور افغانستان نیز حضور بیش از 37 کشور عضو ناتو وضعیت مشابه ای را رقم زده است.