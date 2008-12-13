دور رفت رقابت های لیگ برتر بوکس به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیوند ساپکو تهران دیشب در آخرین دیدار از مرحله رفت رقابت های لیگ برتر بوکس کشور موفق شد با نتیجه 10 بر یک مقابل هیئت بوکس استان خراسان رضوی به برتری برسد.

پیوند ساپکو با این پیروزی 6 امتیازی شد و بالاتر از فولاد ماهان اصفهان(4 امتیاز) در صدر گروه نخست رقابت ها قرار گرفت.

تیم بنیاد بهادر مانزندران هم با 6 امتیاز بالاتر از هیئت بوکس کرمانشاه 4 امتیازی در صدر گروه دوم قرار دارد.

دور برگشت این رقابت ها هفته آینده با دیدار بنیاد بهادر و هیئت بوکس کرمانشاه در شهرستان نور آغاز خواهد شد.