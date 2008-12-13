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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۳۲

تولید 750 تن عسل در استان مرکزی

تولید 750 تن عسل در استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: 750 تن عسل تا پایان سال جاری در استان مرکزی تولید می ‌شود.

علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: هم ‌اکنون 63 هزار و 813 مورد کلنی زنبور عسل در استان مرکزی وجود دارد که98.6 درصد آن مدرن و مابقی به صورت بومی و سنتی است.

وی اضافه کرد: میانگین تولید از کندوهای مدرن در سال جاری 11.85 کیلوگرم است که این میزان نسبت به سال گذشته 14 درصد افزایش داشته است.

وی عمده‌ ترین دلیل این امر را مساعد بودن شرایط جوی در دوران پرورش و تولید خواند و گفت: در حال حاضر یک هزار و 265 نفر زنبوردار در استان به امر زنبورداری مشغول هستند.

وی خاطر نشان کرد: حدود 26 درصد زنبورداران استان دارای تحصیلات عالیه هستند که حدود 67.6 درصد زنبورداران زنبورهای خود را به صورت ثابت پروررش می ‌دهند و 32.4 درصد مابقی به صورت مهاجر اقدام به نگهداری و پرورش می‌ کنند.

ابراهیمی با بیان اینکه شهرستان خمین با 20 هزار و 203 کندو دارای رتبه اول در استان است، تصریح کرد: شهرستان شازند با 420 نفر بیشترین تعداد پرورش ‌دهنده را به خود اختصاص داده است.

 

کد مطلب 799445

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