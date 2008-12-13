دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به مناسبت روز جهانی کوهستان کوهپیمایی کردند

دبیر انجمن کوهنوردی دانشگاه تربیت معلم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: همایش کوهپیمایی به مناسبت روز جهانی کوهستان توسط انجمن کوهنوردی دانشگاه تربیت معلم برگزار شده است.

نعمت آزادی افزود: تعداد شرکت کنندگان در این کوهپیمایی 400 نفر است که موفق شدند به ارتفاعات ولیان صعود کنند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این کوهپیمایی ایجاد شور و نشاط در دانشجویان و ترغیب و تشویق آنان به ورزش مفرح کوهنوردی و احترام به محیط کوهستان بود.

آزادی یادآور شد: در همایش کوهنوردی دانشگاه تربیت معلم اعضای هیئت علمی و جمعی ازمسئولان دانشگاه نیز حضور داشتند.