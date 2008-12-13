پانسمان رگهای خونی شیوه های درمانی قلب را بهبود می بخشد

به گزارش خبرگزاری مهر، گسترش بیماریهای عروقی در قلب یکی از دلایل مرگ و میر در جهان غرب به شمار می رود که در همین راستا تعداد درمان این بیماریها از طریق Bypass در ایالات متحده سالانه به نیم میلیون افزایش یافته است.

این عملیات شامل پیوند عروق و رگهایی از دیگر قسمتهای بدن به رگهایی است که دچار مشکل شده اند تا خون بتواند به صورت عادی در میان مناطق مسدود شده که ماهیچه های قلب را تغذیه می کنند، جریان یابد. با این حال بسیاری از این جراحی ها در نهایت موفقیت آمیز نخواهند بود زیرا با گذشت زمان دیواره رگهای پیوند زده شده ضخیم شده و مسیر عبور خون را با محدودیت مواجه می کند.

جراحان بر این باورند که این پدیده در اثر شوک جراحی و پیوند زده شدن و همچنین تغییر در فشار و سرعت جریان خون به وجود می آید.

به همین دلیل محققان دانشگاه پیتزبورگ سیستم پانسمان پلیمری زیستی تجذیه پذیری را تولید کرده اند که می تواند با پوشاندن محدوده رگهای پیوند زده شده برای چند ساعت تا چند روز پس از انجام جراحی از بروز این شوکها جلوگیری کرده و جریان خون را به صورت عادی در بدن حفظ کند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، آزمایش این اختراع جدید بر روی خوکها نشان داد که این پانسمان به شکلی موثر از فشارهای ناگهانی و شدید بر روی رگهای پیوند زده شده جلوگیری کرده و میزان موفقیت در جراحی ها را افزایش خواهد داد.