هفت هزار دانش آموز اردکانی از طرحهای آموزشی فرهنگی استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، رئیس آموزش و پرورش اردکان، صبح امروز در همایش آموزشی استعدادهای برتر این شهرستان اظهار داشت: این طرحها شامل انس با قرآن، ارتقا سطح بهداشت ایمنی، ورزش، اطلاعات اجتماعی، تعامل و هم اندیشی در آموزش و پروش و بالا بردن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در میان دانش آموزان و فرهنگیان است.

فرماندار اردکان نیز با حضور در این همایش از دانش آموزان خواست: برای تحصیلات خود و یافتن جایگاه اجتماعی مناسب در جامعه، برنامه ریزی دقیقی داشته باشند.

عباسعلی روستایی ادامه داد: برگزاری این نوع همایشهای آموزشی و فرهنگی با هدف شناسایی استعدادهای برتر و تشویق دانش آموزان همچنین استعداد یابی این قشر در رشته مورد علاقه آنها برگزار می شود.

در حال حاضر انجمنهای ریاضی، فیزیک، نجوم، ادبی، رباتیک، ربوکا، زیست شناسی و معارف با عضویت 800 دانش آموز در مرکز پژوهش سرای دانش آموزی شهرستان اردکان فعال هستند.