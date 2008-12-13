  1. استانها
  2. یزد
۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۳

هفت هزار دانش آموز اردکانی از طرحهای آموزشی فرهنگی استفاده می کنند

هفت هزار دانش آموز اردکانی از طرحهای آموزشی فرهنگی استفاده می کنند

یزد - خبرگزاری مهر: هفت هزار دانش آموز اردکانی از طرحهای آموزشی فرهنگی آموزشگاههای این شهرستان استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، رئیس آموزش و پرورش اردکان، صبح امروز در همایش آموزشی استعدادهای برتر این شهرستان اظهار داشت: این طرحها شامل انس با قرآن، ارتقا سطح بهداشت ایمنی، ورزش، اطلاعات اجتماعی، تعامل و هم اندیشی در آموزش و پروش و بالا بردن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در میان دانش آموزان و فرهنگیان است.

فرماندار اردکان نیز با حضور در این همایش از دانش آموزان خواست: برای تحصیلات خود و یافتن جایگاه اجتماعی مناسب در جامعه، برنامه ریزی دقیقی داشته باشند.

عباسعلی روستایی ادامه داد: برگزاری این نوع همایشهای آموزشی و فرهنگی با هدف شناسایی استعدادهای برتر و تشویق دانش آموزان همچنین استعداد یابی این قشر در رشته مورد علاقه آنها برگزار می شود.

در حال حاضر انجمنهای ریاضی، فیزیک، نجوم، ادبی، رباتیک، ربوکا، زیست شناسی و معارف با عضویت 800 دانش آموز در مرکز پژوهش سرای دانش آموزی شهرستان اردکان فعال هستند.

کد مطلب 799451

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها