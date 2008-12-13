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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۲

جایزه لویی دلوک فرانسه به "زندگی مدرن" رسید

جایزه لویی دلوک فرانسه به "زندگی مدرن" رسید

فیلم مستند "زندگی مدرن" به کارگردانی ریموند دوپاردون جایزه لویی دلوک امسال و یکی از معتبرترین جوایز سینمایی فرانسه را دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد جایزه معتبر لویی دلوک را هر سال یک هیئت داوران به بهترین فیلم فرانسوی اعطا می‌کند.

این جایزه بیش از 70 سال قدمت دارد و اعضای هیئت داوری آن را گروهی از منتقدان مطرح این کشور به ریاست ژیل ژاکوب رئیس جشنواره کن تشکیل می‌دهند. مستند "زندگی مدرن" اولین بار ماه مه پیش در جشنواره کن به نمایش درآمد و از اکتبر در سینماهای فرانسه اکران شد.

این فیلم تاکنون بیش از 200 هزار بلیت فروش داشته است. "زندگی مدرن" خودنگاره‌ای از دوپاردون است که به خاطر پیشینه خود در کشاورزی همیشه مورد تحسین بوده و متمرکز بر ساکنان ده قدیمی سرون است.

"کلاس" لورن کانته، "هر کی" ژان دوییون، "یک قصه کریسمس" آرنو دپلشن، "سرافین" مارتین پروو، "ساعت‌های تابستان" اولیویه آسایاس و "اذان" ربا عامر زامش دیگر نامزدهای جایزه لویی دلوک بودند.

جایزه لویی دلوک بهترین فیلم اول نیز از آن "شاگرد" به کارگردانی ساموئل کولاردی شد، هرچند این فیلم در فهرست اول برگزارکنندگان جایزه لویی دلوک نبود. کولاردی پیش از این با فیلم خود جایزه هیئت داوران هفته منتقدان ونیز را برد.

 "ورسای" پی‌یر شولر، "نام او سابین است" ساندرین بونر و "قاتل" سدریک آنژیه نامزدهای دریافت لویی دلوک فیلم اول بودند. برندگان جوایز لویی دلوک 2008 روز جمعه در پاریس معرفی ‌شدند. پارسال این جایزه به فیلم "راز دانه" ساخته عبدالطیف کشیش رسید.

کد مطلب 799452

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