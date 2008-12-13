به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ای کی آی، مصطفی منصوری از کنفدراسیون مسلمانان مراکشی تبار ایتالیا و یکی از نمایندگان پارلمان ایتالیا و سؤاد صبی رئیس انجمن زنان مسلمان مراکشی ایتالیا به همراه نمایندگان مسجد جامع رم در مراسم افتتاحیه این قبرستان اسلامی شرکت می کنند.

جامعه اسلامی جیویا دل کول در استان باری اعتقاد دارد که افتتاح این قبرستان پیشرفت بسیار چشمگیری برای جامعه اسلامی محسوب می شود.

پیترو لانگو شهردار این شهر گفت: این ابتکار عمل در میان جنوب و مرکز ایتالیا نخستین ابتکار عمل محسوب می شود و نتیجه تلاشهای جامعه مسلمانان و ریشه های عمیق آنها در شهر جیویا دل کول است. این امر حتی می تواند به ساخت نخستین مسجد پوجلیا منتهی شود.

توافق برای ساخت نخستین قبرستان اسلامی در پایان ماه رمضان در ماه اکتبر میلادی صورت گرفت.

