محمدرضا رحیمی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد در خصوص زمان ارائه بودجه سال آینده کشور از سوی دولت به مجلس اظهار داشت: در دولت کار بررسی کارشناسی در مورد بودجه آغاز شده و رئیس جمهور دو جلسه طولانی با کارشناسان، وزیران و معاونان مربوطه داشته است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور در مورد بودجه سال آینده سناریوها و گزینه های مختلفی را مد نظر دارد و با عنایت به منابع تامین اعتبار، گزینه هایی را برای تدوین بودجه بررسی خواهد کرد تا در نهایت بهترین گزینه که با توجه به پیش بینی درآمدها امکان تحقق دارد برای ارائه به مجلس آماده شود.

رحیمی در خصوص زمان ارائه بودجه 88 به مجلس تاکید کرد: پیش بینی زمان ارائه بودجه سال آینده با توجه به کار کارشناسی که در حال انجام است قدری دشوار است اما امیدواریم در آینده نزدیک این کار صورت بگیرد.