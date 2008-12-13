4 میلیارد ریال برای خرید بخاری به مدارس لرستان اختصاص یافت

حسین اسدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: آموزشگاههای لرستان به 4 هزار بخاری استاندارد نیاز دارند که با این اعتبار تامین خواهند شد.

وی یادآور شد: یکى ازالویت هاى برنامه اداره کل نوسازى مدارس لرستان، جمع آورى بخاریهاى چکه ای است که تاکنون اقدامات موثرى دراین زمینه نیز انجام شده است.

کل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان ادامه داد: یکى دیگر ازاقدامات موثراین این اداره کل دوگانه سوزکردن سیستم هاى گرمایشى مدارس لرستان است که تاکنون برخى از مدارس شهرستانهاى بروجرد، الیگودرز، ازنا، سلسله ودلفان دوگانه سوز شده اند.

اسدی پور خاطر نشان کرد: بانصب سیستم کنترل هوشمند درموتورخانه هاى مدارس این استان در مصرف سوخت 20درصد صرفه جویى مى شود.