۳۰ تن بذر مادری لوبیا در استان مرکزی تولید شد

مسلم پورقاسمیان امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه این بذر تولید شده در مقایسه با سال گذشته نزدیک به 80 درصد رشد داشته افزود: این بذور اصلاح شده برای جایگزینی بذور بومی و کم بازده تولید می شود و حدود 60 درصد از بذر تولیدی به سایر استان ها نیز ارسال می شود.

وی تصریح کرد: تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت بذر مادری با نظارت مرکز تحقیقات کشاورزی، مدیریت زراعت و شرکت خدمات حمایتی است که توسط مرکز تحقیقات گواهی می شود.



وی در ادامه از خدمات مرکز جهاد کشاورزی دهستان اناج در شهرستان خنداب خبر داد و گفت: این منطقه از مناطق حاصلخیز شهرستان خنداب است که دارای تنوع کشت باغات میوه می باشد.

پورقاسمیان افزود: لایروبی دو رشته قنات به طول هزار متر، مبارزه با عفلهای هرز در سطح 289 هکتار، نظارت بر اصلاح باغات در سطح 500 هکتار، توزیع بذر ذرت پنج تن، توزیع 730 تن کود شیمیایی بین کشاورزان و نظارت بر برداشت چهار هزار و 900 هکتار غلات و کلزا در 15 روستا از جمله خدماتی است که به کشاورزان این منطقه ارائه شده است.

