علی آبادی باید درباره اقدام دبیر کمیته پارالمپیک توضیح دهد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام در نشست هفتگی خود با خبرنگاران که صبح امروز برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر چرایی عدم واکنش دولت به اقدام خلاف اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی دبیر کمیته پارالمپیک در برخورد با ورزشکار رژیم صهیونیستی علی رغم مواضع جدی دولت نهم در خصوص رژیم نامشروع اسرائیل اظهار داشت: موضع ضد صهیونیستی تنها یک موضع دولتی نیست و در تار و پود همه مردم ما وجود دارد.

وی افزود: امروز یهودیها هم از مواضع صهیونیستها ابراز برائت می کنند. این موضع یک موضع سیاسی نیست موضعی انسانی و اعتقادی برای دفاع از کرامت و حقوق انسانهاست.

الهام تاکید کرد: قهرمانان ما از مدال طلا می گذرند تا از رویارویی با عناصر صهیونیستی اجتناب کنند واز قهرمانی خود که قهرمانی مسلم است عدول می کنند. آنها مدالها را با ارزشها و کرامتشان معاوضه می کند، بنابراین هیچ خللی در این جهتگیریها نه در حوزه ورزش و نه در هیچ حوزه ای دیگر وجود ندارد.

سخنگوی دولت درباره آویختن مدال بر گردن معلول جنگی رژیم صهیونیستی در مسابقات پارالمپیک توسط دبیر کمیته پارالمپیک ایران خاطرنشان کرد: علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی یکبار در این خصوص توضیحاتی داده اما از آنجا که موضوع مورد سئوال افکار عمومی است توضیحات بیشتری باید ارائه شود و در حد انتظار این موضوع را باز کنند.

وی در خصوص ارتباط این موضوع با تربیت بدنی و دولت تاکید کرد: ظاهرا هیچ ارتباطی بین این اتفاق و دولت وجود ندارد. اما لازم است که در این عرصه تربیت بدنی بیش از این با افکار عمومی و پرسشهایی که در این عرصه مطرح شده گفتگو کند و به این ابهامات جواب دهد.

الهام در ادامه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا طرح تحول اقتصادی بنا بر نظر قبلی رئیس جمهور تا پایان سال اجرایی خواهد شد یا خیر گفت: طرح تحول اقتصادی به طور جدی در دستور کار دولت است و ما باید با سرعت در این عرصه اقدام کنیم.

سخنگوی دولت گفت: دولت به طور جدی دنبال این کار است به طوری که باید تاثیر آن را در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کنیم، ملاحظات بودجه ای و مالی را لحاظ کنیم و در مورد آن تدبیر داشته باشیم.