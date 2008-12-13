مدارس اثربخش از ویژگی های بارز وجود آموزش و پرورش کارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، رسول یحیایی ظهر امروز در آیین تجلیل از 30 پژوهشگر نمونه آموزش و پرورش استان سمنان گفت: در مدارس اثربخش معلمان حرفه ای، استقرار نظام ارزشیابی مبتنی بر بازخورد برای دانش آموزان، محیط برانگیزاننده یادگیری و مشارکت اولیا را به صورت فعال خواهیم داشت .

وی افزود: ایجاد یک تمدن اسلامی و جامعه مهدوی دلیل نامگذاری سال نوآوری و شکوفایی توسط مقام معظم رهبری است و به همین دلیل باید در این راستان تلاش شود. .

به گفته وی، معلم پژوهنده یادگیری اثربخش را محقق می سازد و این یادگیری نیز در مدرسه اثر بخش مهم خواهد بود .

یحیایی با اشاره به این که یک معلم پژوهنده می تواند نظام آموزشی کشور از آسیب و اتلاف آموزشی برهاند، اظهار داشت: پژوهش در فرهنگیان موجب یک پویایی علمی خواهد شد و این پویایی به همراه اطلاعات عمومی زمینه ای برای افزایش منزلت اجتماعی معلمان خواهد بود .