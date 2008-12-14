به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره فیلم شهر اعلام کرد مباحث کلی مربوط به حضور شهر به ویژه کلانشهرها در سینمای ایران از آغاز تا امروز با ذکر نام و نشان فیلم‌های شاخص که شهر در آنها بستر اصلی حوادث یا تزئینی نمود داشته در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طالبی‌نژاد در این باره گفت: در بخش اصلی کتاب مهمترین عناصر و نمادهای شهری مطرح خواهد شد که از آن جمله معماری شهری به ویژه معماری سنتی محله‌های قدیمی در آثار شاخص سینمای پس از انقلاب و رابطه دراماتیک این اماکن با مضمون این آثار و مکان‌های عمومی است.

این محقق ادامه داد: همچنین مباحثی همچون آداب و رسوم شهرها همچون مراسم گلریزان، ترنابازی، عروسی، پختن نذری، تقابل فقر و غنا و بررسی این موضوع در آثار سینماگرانی چون مجید مجیدی، محسن مخملباف، ابراهیم حاتمی‌کیا، داریوش مهرجویی، ابوالفضل جلیلی، جعفر پناهی و... مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: موقعیت کودکان و نوجوانان شهر در آثار عباس کیارستمی، مجیدی، جلیلی، محمدعلی طالبی، مرضیه برومند و... روابط اجتماعی و نمود آنها در آثار رخشان بنی‌اعتماد، جعفر پناهی، پرویز شهبازی، مسعود کیمیایی، بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، بهمن فرمان‌آرا و... از دیگر موارد مورد تحلیل و بررسی در این پژوهش است.

سومین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر با محوریت فیلم‌های شهری از 12 تا 17 اسفندماه در تهران برگزار می‌شود.