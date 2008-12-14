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۲۴ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۰۲

طالبی‌نژاد "شهر به روایت تصویر" را منتشر می‌کند

طالبی‌نژاد "شهر به روایت تصویر" را منتشر می‌کند

"شهر به روایت تصویر" طرح پژوهشی معاونت فرهنگی سومین جشنواره فیلم شهر است که به اهتمام احمد طالبی‌نژاد در قالب کتاب منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره فیلم شهر اعلام کرد مباحث کلی مربوط به حضور شهر به ویژه کلانشهرها در سینمای ایران از آغاز تا امروز با ذکر نام و نشان فیلم‌های شاخص که شهر در آنها بستر اصلی حوادث یا تزئینی نمود داشته در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طالبی‌نژاد در این باره گفت: در بخش اصلی کتاب مهمترین عناصر و نمادهای شهری مطرح خواهد شد که از آن جمله معماری شهری به ویژه معماری سنتی محله‌های قدیمی در آثار شاخص سینمای پس از انقلاب و رابطه دراماتیک این اماکن با مضمون این آثار و مکان‌های عمومی است.

این محقق ادامه داد: همچنین مباحثی همچون آداب و رسوم شهرها همچون مراسم گلریزان، ترنابازی، عروسی، پختن نذری، تقابل فقر و غنا و بررسی این موضوع در آثار سینماگرانی چون مجید مجیدی، محسن مخملباف، ابراهیم حاتمی‌کیا، داریوش مهرجویی، ابوالفضل جلیلی، جعفر پناهی و... مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: موقعیت کودکان و نوجوانان شهر در آثار عباس کیارستمی، مجیدی، جلیلی، محمدعلی طالبی، مرضیه برومند و... روابط اجتماعی و نمود آنها در آثار رخشان بنی‌اعتماد، جعفر پناهی، پرویز شهبازی، مسعود کیمیایی، بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، بهمن فرمان‌آرا و... از دیگر موارد مورد تحلیل و بررسی در این پژوهش است.

سومین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر با محوریت فیلم‌های شهری از 12 تا 17 اسفندماه در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 799466

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