1300 صندلی به ظرفیت سینماهای تهران افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بخش‌های پایانی این مجموعه به شهرداری منطقه 5 تهران تحویل داده شد تا به این شکل پنج سالن سینمای دیگر هم به ظرفیت نمایشی شهر تهران اضافه شود.

با توجه به آماده‌سازی کامل این مجموعه سینمایی انتظار می‌رود تا روزهای آینده مراسم افتتاح آن برگزار شود که مسئولیت این کار بر عهده شهرداری منطقه 5 است.

مجموعه سینمایی زندگی در پنج سالن سینما با ظرفیت 1300 صندلی از مجهزترین سالن‌های سینمایی شهر تهران است که سیستم صدای آن دالبی سراوند بوده و امکانات تصویری پیشرفته دارد.

این مجموعه در خیابان ابوذر در غرب تهران واقع شده است. خیابان ابوذر در شمال غربی تهران قرار داد و مجموعه زندگی نخستین مجموعه سینمایی است که در این منطقه احداث شده است.