جشنواره تئاتر مهرورزان در نیشابور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور سید جواد جعفری صبح امروز در اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر استان در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور افزود: شهرستان نیشابور متمدن، فرهنگ مدار و هنر پرور است و قطعا باید محور فعالیتهای سنگین فرهنگی و هنری استان و کشور باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید در جشنواره ها اولین کاندیدا نیشابور باشد، مبلغ یکصد میلیون ریال جهت شکوفایی هنر تاتر نیشابور برای سال آینده اختصاص داد.

نماینده مردم نیشابور در خانه ملت و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز گفت : فرهنگ مجموعه ای از باورها و سنت های یک ملت است و نقش هنر یک نقش متعالی و باعث ماندگاری فرهنگ است.

حجت الاسلام دکتر سید علی حسینی افزود : تاریخ تمدن های بزرگ بر اساس هنر است و یکی از آنها هنر تاتراست.

وی خاطر نشان کرد: هنر نمایش با هنر خطابه دو ویژگی مشترک دارند اول اینکه باید در هر دو علاقه وافر باشد، دوم میل به کمال گرایی است که برای هنرمند تئاتر و خطیب دو اصل اساسی است.

وی با اشاره به اینکه نیشابور استعدادهای زیادی را در دل خود جای داده است، افزود : این ابر شهر باید به گالری فرهنگی

تبدیل شود.

در ابتدای مراسم، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: این اداره در سال 87 چندین برنامه و همایش درسطح استانی و کشوری را به اجرا در آمده است .

محمد مهدی مژدی همایش های روزملی عطار ، روزملی خیام ، سالروز ورود امام رضا (ع) به نیشابور مراسم دهه کرامت و سه جشنواره ملی الو، ریواس، سیب زمینی غذای آینده را از فعالیت های اداره مطبوعش برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: هنرتئاتر در ذات بشر نهاده شده است و بشر توانسته است هر چه بیشتر به این مهم که همنفسی بازیگر و تماشگر را داراست خود را نزدیک و نزدیکتر کند.

دبیر جشنواره و رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان نیز گفت : 89 متن نمایش به دبیر خانه جشنواره ارسال شد و در مرحله بعد 46 نمایش در سطح استان مورد بازبینی قرار گرفت .

محمد مهدی خاتمی افزود : در نهایت 13 کار صحنه ای و پنج کار خیابانی برای جشنواره انتخاب و راهی عرصه نمایش شدند.

حمید کریمی پیشکسوت تئاتر نیشابور و عضو هیئت مدیره انجمن نمایش نیشابور با انتقاد از عملکرد دو رئیس سابق اداره ارشاد نیشابور گفت: جشنواره تئاتر مهرورزان نیشابور را با 10 سال زحمت شروع کردیم و به مرحله بالندگی و شکوفایی رسانیدم و به علت عدم کفایت رئیس ارشاد وقت نیشابور تعطیل شد .

وی گفت: از مدیر کل ارشاد خراسان خواستاریم مجوز فعالیت مجدد این جشنواره را صادر نماید تا تاتر نیشابور به رشد و بالندگی سابق خود دست یابد.

در ادامه مراسم لوح سپاس جشنواره به حمید کریمی و حسین لطف آبادی هنرمندان پیشکسوت تاتر نیشابور اهدا شد.

در ادامه مراسم به تمامی گروه های نمایش لوح سپاس جشنواره اهدا گردید و برترین ها به شرح ذیل معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

هیئت داوران در بخش خیابانی با توجه به ضرورت ها تعاریف و اصول نمایش خیابانی هیچ گزینه ای را به عنوان اثر برگزیده از انتخاب نکرد و تنها از دو بازیگر به نام های احمد طاهونچی و حمید اقبال تقدیر به عمل آمد.

مقامهای اول در بخش طراحی بروشور به ساره ارباب معروف برای خرمگس از مشهد، در بخش طراحی لباس به سیامک قربانی برای تله موش پرنسس از مشهد، در بخش موسیقی به حسن خورسند برای خورشید مشکی از مشهد تعلق گرفت.

همچنین مقام های اول طراحی صحنه به محمد اکبری برای خون چلیک از سبزوار، کارگردانی به صورت مشترک به محمد اکبری برای خون چلیک سبزوار و بگذار در حوالی خیالت پرسه بزنم از مشهد اهدا شد .

فرزانه سلحشور برای خرمگس ازمشهد و حامد وکیلی برای اکتشافات از رشتخوار به عنوان نفرات اول بازیگران زن و مرد معرفی شدند.

هیئت داوران برای بخش متن هیچ اثری را واجد دریافت رتبه ندانست.

لوح سپاس و دو سکه بهار آزادی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان به خون چلیک از سبزوار به خاطر توجه این نمایش به فرهنگ دفاع مقدس اهدا شد.

همچنین دبیر خانه جشنواره از علیرضا روان دل به علت حضور در جشنواره در روز سوم فوت پدرش تقدیر ویژه کرد.