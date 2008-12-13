مطالعه افراطی و نا امیدی از آفتهای پژوهش در میان جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان امروز در مراسم آغاز هفته پژوهش در مدرسه راهنمایی شهید پاکزاد نیا واقع در منطقه 7 تهران دانش آموزان کشور را از نظر رتبه علمی و آموزشی جز برترین های جهان ذکر کرد و گفت: توانایی علمی به جز هوش و استعداد ذاتی در دانش آموزان ما بی سابقه است.

وی افراط در مطالعه را یکی از آفت های امروز در مدارس عنوان کرد و گفت: این افراط در مطالعه، فرصت تفکر و رسیدن به مسائل پژوهشی را از دانش آموزان می گیرد.

معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: دانش آموزی که وارد دانشگاه می شود از لحاظ محفوظات چیزی کم ندارند اما روحیه و جسم خسته ای به دلیل افراط در مطالعه دارند.

وی افزود: جوانان ما به قدری در چند موضوع مشغول می شوند که دلیل آموختن علم را نمی فهمند.

کبگانیان با بیان اینکه جوانان ما تا چه زمانی باید مصرف کننده باشند، گفت: آفات باید شناسایی شوند تا دانش آموزان و دانشجویان جوان فرصتی برای فکر کردن و تحقیق و پژوهش به دست آورند.

وی نا امیدی از رسیدن به کشورهای علمی و صنعتی بزرگ جهان در میان جوانان را یکی دیگر از آفتهای تحقیق و پژوهش دانست و گفت: بزرگترین سمی که در کشورهای شرقی پاشیده می شود نا امیدی است. امید بزرگترین قدرت است و اگر در مسیر درست گام بر داریم می توانیم این عقب ماندگی را جبران کنیم.