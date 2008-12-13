25 پیامد مثبت طرح تحول بر اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه ای پیامدهای مثبت اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی را به شرح ذیل اعلام کرد:

1- هموار کردن زمینه های دستیابی کشور به توسعه پایدار

2- ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

3- امکان دسترسی عادلانه تر مردم به امکانات و منابع کشور

4- کاهش فاصله گروههای درآمدی پایین و بالای جامعه و توزیع عادلانه تر درآمد کشور

5- کاهش فقر و امکان توانمند سازی فقرا

6- ارتقای فرهنگ مصرفی خانوارها و افزایش بهره وری از این مجرا در کشور

7- افزایش تعادل در تراز انرژی و به تبع آن افزایش رشد تولید ناخالص داخلی

8- بهبود شاخصهای زیست محیطی و کاهش آلایندگیهای زیست محیطی به دلیل صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی

9- افزایش امنیت اقتصادی و گسترش انگیزه سرمایه گذاری

10- افزایش توان صادراتی کشور به دلیل کنترل رشد مصرف داخلی

11- ایجاد فضای رقابتی و شفاف برای بخش خصوصی

12- افزایش بهره وری عوامل تولید و به تبع آن فراهم شدن امکان حضور در بازارهای بین المللی

13- کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی

14- کند یا متوقف کردن افزایش نرخ تورم در بلند مدت

15- تقویت نظام تامین اجتماعی کشور برای کاهش فقر در جامعه

16 - برخورداری کشور از یک پایگاه اطلاعاتی جامع اطلاعات اقتصادی خانواردهای ایرانی به عنوان یک زیر ساخت برای برنامه ریزی اقتصادی

17- کاهش اتکای بودجه کشور به نفت، کاهش مخارج عمومی

18- رفع مشکل ساختاری بودجه و جلوگیری از کسری بودجه

19- بهبود شفافیت مالی دولت و شرکتهای دولتی

20- کاهش نابرابری مصرف انرژی بین گروههای درآمدی بالا و پایین جامعه

21- افزایش اقتصادی شدن پروژه های تامین انرژی از منابع تجدید پذیر

22- اصلاح ساختار درآمدی بنگاههای تولید کننده انری و تغییر توجیه فنی- اقتصادی طرح های تولید انرژی

23- حمایت از بخشهای صنعتی کشور با استفاده از منابع تحصیل شده از هدفمند کردن یارانه ها

24- به روز شدن خط تولید کارخانه ها و در نتیجه کاهش هزینه تولید که این امر به نوبه خود سبب کاهش قیمت برای مصرف کننده خواهد شد

25- جلوگیری از قاچاق کالاهای یارانه ای .