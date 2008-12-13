25 پیامد مثبت طرح تحول بر اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه ای پیامدهای مثبت اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی را به شرح ذیل اعلام کرد:
1- هموار کردن زمینه های دستیابی کشور به توسعه پایدار
2- ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل
3- امکان دسترسی عادلانه تر مردم به امکانات و منابع کشور
4- کاهش فاصله گروههای درآمدی پایین و بالای جامعه و توزیع عادلانه تر درآمد کشور
5- کاهش فقر و امکان توانمند سازی فقرا
6- ارتقای فرهنگ مصرفی خانوارها و افزایش بهره وری از این مجرا در کشور
7- افزایش تعادل در تراز انرژی و به تبع آن افزایش رشد تولید ناخالص داخلی
8- بهبود شاخصهای زیست محیطی و کاهش آلایندگیهای زیست محیطی به دلیل صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی
9- افزایش امنیت اقتصادی و گسترش انگیزه سرمایه گذاری
10- افزایش توان صادراتی کشور به دلیل کنترل رشد مصرف داخلی
11- ایجاد فضای رقابتی و شفاف برای بخش خصوصی
12- افزایش بهره وری عوامل تولید و به تبع آن فراهم شدن امکان حضور در بازارهای بین المللی
13- کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی
14- کند یا متوقف کردن افزایش نرخ تورم در بلند مدت
15- تقویت نظام تامین اجتماعی کشور برای کاهش فقر در جامعه
16 - برخورداری کشور از یک پایگاه اطلاعاتی جامع اطلاعات اقتصادی خانواردهای ایرانی به عنوان یک زیر ساخت برای برنامه ریزی اقتصادی
17- کاهش اتکای بودجه کشور به نفت، کاهش مخارج عمومی
18- رفع مشکل ساختاری بودجه و جلوگیری از کسری بودجه
19- بهبود شفافیت مالی دولت و شرکتهای دولتی
20- کاهش نابرابری مصرف انرژی بین گروههای درآمدی بالا و پایین جامعه
21- افزایش اقتصادی شدن پروژه های تامین انرژی از منابع تجدید پذیر
22- اصلاح ساختار درآمدی بنگاههای تولید کننده انری و تغییر توجیه فنی- اقتصادی طرح های تولید انرژی
23- حمایت از بخشهای صنعتی کشور با استفاده از منابع تحصیل شده از هدفمند کردن یارانه ها
24- به روز شدن خط تولید کارخانه ها و در نتیجه کاهش هزینه تولید که این امر به نوبه خود سبب کاهش قیمت برای مصرف کننده خواهد شد
25- جلوگیری از قاچاق کالاهای یارانه ای .
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