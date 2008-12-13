ایران به عضویت فدراسیون جهانی وودبال در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، اژدر شهابی که به همراه عیسی اسحاقی رئیس فدراسیون گلف در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون جهانی وودبال در تایوان شرکت کرده بود، ضمن اعلام این خبر گفت: در مجمع سالانه این فدراسیون فعالیت ها و اقدامات اولیه انجمن اعم از تدوین برنامه چهارساله توسعه وودبال را ارائه و آمادگی خود را برای توسعه این رشته و برقراری هماهنگی با کشورهای منطقه غرب آسیا اعلام کردیم که این موضع مورد استقبال اعضا قرار گرفت و با درخواست ایران مبنی بر عضویت در فدراسیون جهانی موافقت شد.

شهابی افزود: در این اجلاس مقرر شد در اوایل سال 88 نخستین کارگاه آموزشی، مربیگری و داوری وودبال با هدف توسعه این رشته در بعد همگانی و قهرمانی در تهران برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: در حاشیه مجمع فدراسیون جهانی وودبال با نمایندگان کشورهای مالزی، کره جنوبی، اندونزی، تایوان و اوگاندا در زمینه گسترش دوجانبه بحث و تبادل نظرشد.

رشته وودبال ترکیبی از رشته های چوگان و گلف است.