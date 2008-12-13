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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۳۵

بارسلونا از شوستر برای تماشای "ال کلاسیکو" دعوت کرد

بارسلونا از شوستر برای تماشای "ال کلاسیکو" دعوت کرد

باشگاه بارسلونا از برند شوستر ، مربی معزول رئال مادرید، دعوت به عمل آورد تا با حضور در نیوکمپ "ال کلاسیکو" را از نزدیک به تماشا بنشیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه رئال مادرید هفته گذشته شوستر را به دلیل کسب نتایج ضعیف در رقابت های فصل جاری لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا از سمت خود اخراج و خوانده راموس را جایگزین این مربی کرد.

برپایه گزارش ترایبل فوتبال، این مربی آلمانی یک ماهی بود که در تیم رئال مادرید نقشی نداشت و بازیکنان تیم اول اسپانیا در رختکن اهمیتی برای فرامین او قائل نبودند.

باشگاه بارسلونا از مربی پیشین رئال مادرید و بازیکن پیشین آبی و اناری پوشان شهر بارسلون دعوت به عمل آورده تا امشب با حضور در ورزشگاه نیوکمپ از نزدیک این دیدار را به نظاره بنشیند.

یکصد و پنجاه وهفتمین دربی اسپانیا بین تیم های بارسلونا و رئال مادرید امشب در ورزشگاه نیوکمپ شهر بارسلون برگزار خواهد شد.

کد مطلب 799480

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