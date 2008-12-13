بارسلونا از شوستر برای تماشای "ال کلاسیکو" دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه رئال مادرید هفته گذشته شوستر را به دلیل کسب نتایج ضعیف در رقابت های فصل جاری لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا از سمت خود اخراج و خوانده راموس را جایگزین این مربی کرد.

برپایه گزارش ترایبل فوتبال، این مربی آلمانی یک ماهی بود که در تیم رئال مادرید نقشی نداشت و بازیکنان تیم اول اسپانیا در رختکن اهمیتی برای فرامین او قائل نبودند.

باشگاه بارسلونا از مربی پیشین رئال مادرید و بازیکن پیشین آبی و اناری پوشان شهر بارسلون دعوت به عمل آورده تا امشب با حضور در ورزشگاه نیوکمپ از نزدیک این دیدار را به نظاره بنشیند.

یکصد و پنجاه وهفتمین دربی اسپانیا بین تیم های بارسلونا و رئال مادرید امشب در ورزشگاه نیوکمپ شهر بارسلون برگزار خواهد شد.