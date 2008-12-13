دولت برای تدوین بودجه 88 نیازمند تصویب لایحه تحول اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در نشستی خبری با خبرنگاران با تبریک میلاد امام هادی (ع) و همچنین عید غدیر، این عید را عید عدالت و عید نظام سیاسی و حکومت خواند و تبریک گفت.

وی گفت : در نظام جمهوری اسلامی که منبعث از این فرهنگ است تلاش بر این است به روش امیر مومنان در خدمت به مردم و تحقق آرمانی عدالت تأسی کنیم.

ابراز تاسف از حوادث اخیر در غزه

الهام همچنین در سخنان آغازین خود در این نشست خبری با ابراز تاسف از حوادث اخیر در غزه گفت: این جنایات که حاصل استیصال و درماندگی کامل رژیم صهیونیستی و بیانگر از دست رفتن فلسفه وجودی این رژیم نامشروع است جهان را در برابر یک آزمون دیگر قرار می دهد، آزمون دفاع از حقوق انسانهای مظلوم یا آزمون بی تفاوتی نسبت به نسل کشی و هولوکاستی که علیه فلسطینیان در سرزمین خودشان صورت می گیرد.

سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد: حامیان شکست خورده رژیم صهیونیستی به هزینه های سنگین حمایت از این رژیم پی برده باشند.

وی خاطرنشان کرد: مردم دنیا حاضر نیستند بیش از این هزینه دفاع از این رژیم ضد بشری را تحمل کنند و این بیانگر آن است که جهان نمی تواند بیش از این حاکمانی را که ملتشان را هزینه دفاع از این سیستم می کنند تحمل کنند.

الهام تاکید کرد: این اقدامات رژیم صهیونیستی نمی تواند این رژیم را از مشکلات درونی نجات دهد بلکه مشکلی به مشکلات سیاسی و اقتصادی حامیان این رژیم نیز افزوده خواهد شد. بنابراین بهتر است جامعه جهانی با توجه به معیارهای انسانی و معیارهای حداقلی بین المللی از ادامه این روند زشت و غیر انسانی جلوگیری کند.

قیمت مسکن به طور جدی کاهش یافته است

سخنگوی دولت در ادامه این نشست در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که با اشاره به روند کاهش قیمت مسکن در تهران و شهرستانها نرخ جدید تورم در بخش مسکن را جویا شد اظهار داشت: تلاش دولت در این جهت ادامه دارد و قیمت مسکن به طور جدی کاهش داشته و به تبع آن قیمت مصالح ساختمانی و سیمان نیز کاهش یافته و روند تولید و ساخت مسکن مثبت است.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه ساخت و ساز رکود نداریم و مسئله خوب پیش می رود تصریح کرد: با این وضعیت روند کاهش قیمت مسکن و نتیجتا کاهش نرخ تورم را به دنبال خواهیم داشت، زیرا بخش عمده تورم در کشور ناشی از بار تورم در بخش مسکن بود. سیاست دولت در این بخش همچنان مستمر بوده و رئیس جمهور هفته ای دو ساعت در شورای مسکن پیگیر و ناظر بر روند کار و اجرای مصوبات و تصمیمگیریهای جدید در این بخش است. تلاش دولت هدایت منابع به سمت ساخت مسکن است و برنامه ها را همچنان پیش می بریم.

تلاشهای دیپلماتیک برای ارسال کمکهای انساندوستانه به غزه

خبرنگاری به آذوقه ارسالی ایران به غزه از مسیر گذرگاه رفح اشاره کرد و با یادآوری بستن این گذرگاه توسط مصر پرسید آیا ایران در روابط با مصر تجدید نظر خواهد کرد سخنگوی دولت در پاسخ به این سئوال گفت: امروز رژیم اشغالگر در برابر دولتها قرار ندارد بلکه در برابر افکار عمومی واقع است و حتی دولتهای آمریکایی و اروپایی برای حمایت از این رژیم هزینه های میلیاردی و سنگین می پردازند، لذا مسائلی که مانع برگشت آرامش به این منطقه باشد و مشکلات مردم را افزایش دهد نقطه سیاه در کارنامه همه کسانی خواهد بود که جنایات رژیم صهیونیستی را تسهیل می کنند.

وی افزود: تلاشهای دیپلماتیک برای حل موانع و حل مشکل در چارچوبهای رایزنیهای بین المللی و تلاشهای انسان دوستانه و دیپلماتیک ادامه دارد.

دولت وارد منازعات گروهی، باندی و جناحی نمی شود



خبرنگاری ارزیابی الهام را در خصوص طرح دولت وحدت ملی جویا شد که سخنگوی دولت پاسخ داد: در این قضیه دولت را وارد منازعات گروهی، باندی و جناحی نکنیم . دولت هم ورود به این مسائل نخواهد داشت فرصت برای خدمت به مردم مغتنم است و زمان کار را باید برای این امر اختصاص داد، دولت برآمده از ملت است و دولت منتخب مردم طبعا دولتی ملی ومتعهد به اصول انقلاب اسلامی و قانون اساسی است و وارد بازیهای سیاسی نمی شود.

لایحه طرح تحول اقتصادی باید با فوریت تصویب شود



سخنگوی دولت در پاسخ به سئوالی مبنی بر علت تعلل دولت در ارائه لایحه طرح تحول اقتصادی به مجلس و وجود این شائبه که چون ممکن است مجلس به این لایحه رای ندهد دولت در اجرای آن تعلل دارد گفت: این تصمیمی نیست که دولت از آن منصرف شود، تصمیمی است که رهبری نظام هم بر آن تاکید داشته اند و تصریح فرموده اند تانی و تدبیر در این کار به هیچ وجه نباید موجب تعطیلی کار شود.

الهام افزود: این یک امر ضروری برای کشور، نظام و مردم است دولت هم نزدیک به یکسال است به طورمستمر روی آن کار کرده و جلسات کارشناسی مختلفی با همه صاحبنظران از گروههای مختلف علمی دانشگاهی تا قشرهای درگیر با کار داشته است.

وی تاکید کرد: دولت اعتقاد دارد این لایحه باید با فوریت تصویب شود. لایحه نباید در پیچ و خم تصمیمات بماند و زمان مناسب را برای اجرا از دست بدهد. اراده ای که در حال تبدیل به یک اجماع عمومی است باید سرعت یابد و کاهش پیدا نکند. دولت برای برنامه ریزی بودجه ای به این مصوبه نیازدارد و رایزنی و تبادل نظر با نمایندگان به طور مکرر بوده و همچنان ادامه دارد.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: تاکید ما بر فوریت این مصوبه است و در نص آن مشکلی وجود ندارد. این طرح همچنان در دستور کار و پیگیری است تا به مجلس ارائه شود و بتوانیم افق کار را برای قانون بودجه سال آینده بر این اساس پیش بینی کنیم.

بانک مرکزی پیگیر حل مشکلات ارائه تسهیلات بانکی است

خبرنگاری در خصوص اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی مبنی بر حل مشکلات در ارائه تسهیلات بانکی اشاره و تاکید کرد که این مشکلات هنوز حل نشده است و الهام پاسخ داد در مورد تسهیلات بانکی مدیریت بانک مرکزی پیگیر کار است و منابع لازم برای تقویت تولید باید پیش بینی شود.

وی افزود: ما در اجرای اصل 44 قانون اساسی مسئولیتمان صرفا واگذاری بخشهای دولتی نیست بلکه تقویت بخش خصوصی برای سرمایه گذاریهای جدید نیز از وظایف ماست.

الهام گفت: دولت در قالب بنگاههای زودبازده این سیاست را دنبال کرده و سرمایه گذاریهای خوبی در این عرصه شده است که باید تقویت شود. یک خط اعتباری ویژه نیز در این جهت تدارک دیده شد و گزارش آن را از جلسه مشترک وزارت کار و بانک مرکزی دریافت کردیم. تسهیلات دیگری نیز از طریق خط اعتباری ارزی که کاملا به صورت ارزی ارائه و مصرف شود را از طریق وزارت صنایع شاهد بودیم.

سخنگوی دولت ادامه داد: بانک مرکزی هم راسخ است تا این منابع را تهیه کند. منابع معوقه بانکها تدارک دیده شده و در حال بازگشت است و باید با همکاری تمامی دستگاههای ذیربط دنبال شود و این منابع دوباره باید در گردش تسهیلات جدید حمایت از تولید مجددا وارد گردش بازار شود.

وی گفت: این کارها در حال پیگیری است. بنابراین تصمیم جدی است و به آن هم عمل خواهد شد و روند آن روند حذف مشکلات است و بانک مرکزی هم این اراده را به طور جدی دارد و فکر نمی کنم این موضوع متوقف شود کار به خوبی پیش خواهد رفت.

الهام به جلسه ای با حضور رئیس جمهور برای تصویب یک بسته جامعی که بتوان بر اساس آن به رونق تولید و حمایت از سرمایه گذاری کمک شود اشاره و خاطرنشان کرد: این جلسه جمع بندیهای خوبی داشت و تمام سیاستهای حمایتی و پولی و تسهیلاتی و اعتباری هم در این پروژه دنبال می شود. بنابراین ما از این فرصت ایجاد شده برای توسعه و تکمیل سرمایه گذاریها و تقویت تشویق آن نهایت بهره برداری را باید داشته باشیم و این در دستور کار نهادهای مالی و دولت قرار دارد.

علت سفر حج مشایی را از خود وی بپرسید

خبرنگاری به سفر رحیم مشایی معاون رئیس جمهور به عربستان در ایام حج اشاره کرد و علت آن را جویا شد که آیا این سفر زیارتی بوده یا ماموریت دولتی؟ الهام پاسخ داد: در این باره باید بگویم که ایام حج تمام شد ایشان خودشان می آیند اگر سئوال دارید بپرسید جواب خواهند داد.

سخنگوی دولت همچنین در نشست خبری امروز خود بر ضرورت ارائه توضیحات بیشتر توسط رئیس سازمان تربیت بدنی درباره اقدام دبیر کمیته پارالمپیک ایران در آویختن مدال بر گردن ورزشکار رژیم اشغالگر قدس تاکید کرد.





علی آبادی پاسخگوی اقدام دبیر کل پارالمپیک باشد

غلامحسین الهام در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر چرایی عدم واکنش دولت به اقدام خلاف اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی دبیر کمیته پارالمپیک در برخورد با ورزشکار رژیم صهیونیستی علی رغم مواضع جدی دولت نهم در خصوص رژیم نامشروع اسرائیل اظهار داشت: موضع ضد صهیونیستی تنها یک موضع دولتی نیست و در تار و پود همه مردم ما وجود دارد.

وی افزود: امروز یهودیها هم از مواضع صهیونیستها ابراز برائت می کنند. این موضع یک موضع سیاسی نیست موضعی انسانی و اعتقادی برای دفاع از کرامت و حقوق انسانهاست.

الهام تاکید کرد: قهرمانان ما از مدال طلا می گذرند تا از رویارویی با عناصر صهیونیستی اجتناب کنند واز قهرمانی خود که قهرمانی مسلم است عدول می کنند. آنها مدالها را با ارزشها و کرامتشان معاوضه می کند، بنابراین هیچ خللی در این جهتگیریها نه در حوزه ورزش و نه در هیچ حوزه ای دیگر وجود ندارد.

سخنگوی دولت درباره آویختن مدال بر گردن معلول جنگی رژیم صهیونیستی در مسابقات پارالمپیک توسط دبیر کمیته پارالمپیک ایران خاطرنشان کرد: علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی یکبار در این خصوص توضیحاتی داده اما از آنجا که موضوع مورد سئوال افکار عمومی است توضیحات بیشتری باید ارائه شود و در حد انتظار این موضوع را باز کنند.

وی در خصوص ارتباط این موضوع با تربیت بدنی و دولت تاکید کرد: ظاهرا هیچ ارتباطی بین این اتفاق و دولت وجود ندارد. اما لازم است که در این عرصه تربیت بدنی بیش از این با افکار عمومی و پرسشهایی که در این عرصه مطرح شده گفتگو کند و به این ابهامات جواب دهد.

الهام در ادامه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا طرح تحول اقتصادی بنا بر نظر قبلی رئیس جمهور تا پایان سال اجرایی خواهد شد یا خیر گفت: طرح تحول اقتصادی به طور جدی در دستور کار دولت است و ما باید با سرعت در این عرصه اقدام کنیم.

سخنگوی دولت گفت: دولت به طور جدی دنبال این کار است به طوری که باید تاثیر آن را در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کنیم، ملاحظات بودجه ای و مالی را لحاظ کنیم و در مورد آن تدبیر داشته باشیم.