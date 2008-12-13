ایران به غرب هیچ اعتمادی ندارد/ ادعای "زمان خریدن ایران" منسوخ است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سلطانیه در مصاحبه با روزنامه لس آنجلس تایمز ضمن اشاره به یکجانبه بودن گزارشهای رسانه های غربی درباره برنامه هسته ای ایران در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد این رسانه ها در مورد ایران گفت : کشورهای غربی فقط بخشهایی از گزارشهای محمد البرادعی مدیرکل آژانس را انتخاب می کنند و این در حالی است که کل مسئله این است که آیا انحرافی در برنامه ایران به سمت مسائل نظامی بوده و یا خیر، اما رسانه های غربی به کلی این مسئله را نادیده گرفته و می گویند که چرا ایران غنی سازی را متوقف نمی کند؟

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به این پرسش که "نتایج قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل بر ایران چه بوده؟" گفت : مردم ایران بسیار متحد شده و حمایت آنها از دولت افزایش یافته است. دولت آمربکا امیدوار است و حتی این مسئله را در رویا می بیند که در نتیجه این قطعنامه ها و تحریمها دولت ایران تصمیم عجولانه ای را بگیرد و از NPT خارج شود و بازرسان را نیز از کشور اخراج کند. اما ما این امر را انجام نمی دهیم.

سلطانیه در بیان اینکه چرا ایران این امر را انجام نمی دهد، گفت: اگر ما خواهان خروج از NPT بودیم این کار را پس از انقلاب سال 1979انجام می دادیم اما در حالت کلی تسلیحات کشتار جمعی با بسیاری از اصول مقدس قانون اساسی ما مغایرت دارد.

سلطانیه در پاسخ به پرسش دیگری با این مضمون که "چرا ایران به عنوان یک شهروند خوب جامعه جهانی از خواسته شورای امنیت برای متوقف کردن غنی سازی، تبعیت نمی کند؟ گفت : ما در سال 2003 میلادی چنین قدمهایی را برداشتیم. ما توافق کردیم تا به طور ارادی و دواطلبانه غنی سازی را به طور موقت تا زمانی که آژانس تجزیه و تحلیلهای فنی خود را انجام دهد تعلیق کنیم. در ژوئن 2004 البرادعی در گزارش خود اعلام کرد که هم اکنون صحت اظهارات ایران ثابت شده است. اما بعد فهمیدیم که زمانی که آنها از تعلیق موقت حرف می زنند منظورشان تعطیلی کامل است. آنها از ایران خواستند تا کلیه فعالیتهای تحقیقاتی و پیشرفت خود را در غنی سازی و فرایندهای مرتبط با آن را کنار بگذارد و این به معنای هر چیزی بود که از جمله به این معنا بود که ایرانیها با داشتن هزاران سال تمدن هم اکنون از تحقیق و توسعه محروم شوند. من به شما می گویم که ما تمام اعتماد خود به غرب را از دست دادیم و بعد تصمیم گرفتیم که دیگر نمی توانیم این وضعیت را ادامه بدهیم.

سلطانیه در ادامه مصاحبه در پاسخ به این پرسش که "غرب چه کاری را باید انجام دهد؟ آنها چه کاری می توانند انجام دهند تا به جای بدگمانی موجب اطمینان سازی شود؟ گفت : آنها باید فرهنگ ایران را مطالعه کنند؛ ما اعتماد خود را [به غربیها] از دست داده ایم و سوء ظنهایی به آنها داریم. آنها باید سر میز مذاکره بنشینند و اقدامات دو طرف را بر اساس واقع بینی، حقایق و وضعیت مساوی ارزیابی کنند. تا زمانی که آنها از عبارت پیش شرط استفاده کنند این بحث منجر به شکست می شود. زیرا ما هرگز پیش شرطها را نمی پذیریم. این بخشی از فرهنگ ماست زیرا پذیرش آن نوعی تحقیر است. ما هرگز آمریکا را به عنوان یک ابر قدرت نمی پذیریم؛ ما انقلاب کرده ایم تا کسی را به عنوان ابر قدرت نپذیریم.

به گزارش مهر ، سلطانیه در پاسخ به این ادعای خبرنگار روزنامه لس انجلس تایمز که "برخی می گویند مذاکرات فقط روشی است تا بوسیله آن ایران زمان کسب کند"، گفت: این ادعا هم اکنون منسوخ شده است. ما الان در نقطه ای هستیم که به تکنولوژی غنی سازی مسلط هستیم. از هم اکنون نیز تمام چیزها شبیه هم هستند و فقط اضافه کردن ماشینهای جدید است. ما هم اکنون این کار را انجام می دهیم و نیازی به خرید زمان نداریم.

سلطانیه در پاسخ به این پرسش که "هم اکنون به نظر می رسد که در ایران تحریمها بر زندگی روزمره مردم تاثیر گذاشته اند بنابراین آیا مردم ایران حاضرند تا به خاطر فناوری هسته ای فشار بیشتری را تحمل کنند؟" پاسخ داد: بله؛ آیا تا کنون این موضوع را تجزیه و تحلیل کرده اید که چه چیزی موجب دفاع مردم در طی جنگ هشت ساله از کشورشان بود؟ مردم ایران هیچگاه حتی یک اینچ از خاک خود را به صدام نمی دادند.

خبرنگار این روزنامه در واکنش به این پاسخ سلطانیه گفت :" اما این یک وضعیت کاملا متفاوت است. ایران هم اکنون تحت فشار است" که سلطانیه پاسخ داد : اینکه ما نمی خواستیم حتی یک اینچ از سرزمین خود را از دست بدهیم هویت ما بود. آنها با تصمیم خود برای محروم کردن ایران از تحقیق و توسعه از خط قرمز رد شدند و این یعنی تحقیر هویت ما.