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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۰

آمریکا درصدد امضای توافقنامه هسته ای با امارات است

آمریکا درصدد امضای توافقنامه هسته ای با امارات است

روزنامه وال استریت ژورنال از برنامه آمریکا برای امضای توافقنامه هسته ای با امارات عربی متحده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: "این توافقنامه اولین نوع آن با یک کشور خاورمیانه ای است و کاخ سفید بر آن است تا از آن به عنوان مدلی برای ترویج انرژی هسته ای صلح آمیز استفاده کند.

در بخش دیگری از این مطلب عنوان شده است که جرج بوش بر آن است تا به این ترتیب راهی را برای فشار بر ایران در راستای انصراف از برنامه هسته ای خود پیدا کند.

این روزنامه به نقل از مقام های ارشد دولت جرج بوش می نویسد:"این یک نمونه است و در برابر آن چیزی است که ایران در حال انجام آن است و ما به دنبال آن هستیم تا کشورهای خاورمیانه به بازارهای تامین سوخت هسته ای اتکا داشته باشند".

وال استریت ژورنال می نویسد: این برنامه از آمریکا می خواهد تا سوخت هسته ای، فناوری و دانش فنی را در اختیار کشورها قرار دهد و در عوض این کشورها نیز متعهد به پیروی از معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته ای (ان.پی. تی) بشوند.

این روزنامه در عین حال با اشاره به دو توافق هسته ای امارات با شرکت های آمریکایی و همچنین برنامه جدید دولت بوش به این نکته اشاره می کند که آینده حمایت دولت باراک اوباما از این برنامه روشن نیست.

آمریکا در حالی درپی توافق هسته ای با امارات و برخی کشورهای دیگر منطقه است که سیاست خصمانه ای در قبال برنامه هسته ای صلح آمیز ایران در پیش گرفته و اتهامات بی اساسی را علیه تهران مطرح می کند که بیشتر نشاندهنده سیاست دوگانه واشنگتن است.

کد مطلب 799485

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