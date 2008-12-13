داوری شفیعی کدکنی و بهمنی در خط ‌سوم

به گزارش خبرگزاری مهر، شکارسری و بهمنی داوران جشنواره "خط سوم" در بخش شعر فارسی و یونان و فیض داوران این جشنواره در بخش شعر آذری هستند. انتخاب برگزیده برتر شعر فارسی بر عهده شفیعی کدکنی و داوری برگزیده برتر شعر ترکی برعهده یحیی شیدا خواهد بود.

هیئت داوران این جشنواره از میان 2 هزار و 719 اثر رسیده از 674 شاعر شرکت‌کننده 32 نفر را برگزیدند که البته قرار است 64 نفر از شرکت‌کنندگان به عنوان میهمان جشنواره در تبریز گردهم آیند.

این جشنواره که آثاری از شاعران جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان، کانادا و سوئد را دریافت کرده است در دو روز برگزاری میزبان 3 میهمان از جمهوری آذربایجان و افغانستان خواهد بود.

دومین جشنواره بین‌المللی "خط سوم" روز پنجشنبه 28 آذرماه جاری در تالار جمهوری فرمانداری شهر تبریز گشایش می‌یابد و جمعه شب 29 آذر درهمان مکان به کار خود پایان خواهد داد.