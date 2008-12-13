دولت برای برنامه ریزی اقتصادی مستقل از قیمت نفت آمادگی دارد

غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید با توجه به نوسانات قیمت نفت، دولت قیمت نفت را در بودجه سال آینده به چه شکل پیش بینی خواهد نمود تصریح کرد: دولت آمادگی دارد تا برنامه اقتصادی اش را مستقل از قیمت و نوسانات نفت انجام دهد، اگرچه کارشناسان اعلام کرده اند که نوسانات فعلی قیمت نفت به زودی متوقف شده و به حالت تعادل خواهد رسید.

وی با بیان اینکه نظام برنامه پیشرفت کشور به سمت استقلال از قیمت نفت رفته و دولت در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده است ، ادامه داد: قدرت برنامه ریزی در جهت اسیر نشدن در نوسانات قیمت نفت وجود دارد و می توانیم در هر شرایطی برنامه ای برای رسیدن به اهداف چشم انداز و پیشرفت کشور داشته باشیم.

نوسانات قیمت نفت ضرورت انجام طرح تحول اقتصادی را تشدید می کند

الهام در پاسخ به سئوال دیگری درباره نسبت واقعی کردن قیمت انرژی و کاهش قیمت نفت گفت: نسبت واقعی کردن قیمت انرژی با کاهش قیمت نفت منفی نیست و کمک می کند تا بتوانیم منابع را تنظیم کرده و در جهت تعادل در مصرف و بازار حرکت کنیم. همچنین این موضوع کمک می کند تا در داخل کشور به سمت واقعی کردن قیمت انرژی که روندی همگراست حرکت کنیم.

سخنگوی دولت با اشاره به انجام ملاحظات لازم در طرح تحول اقتصادی در خصوص واقعی کردن قیمت انرژی و همچنین کاهش احتمالی قیمت نفت اظهار داشت: نوسانات قیمت نفت ضرورت انجام طرح تحول اقتصادی را تشدید می کند.

وی همچنین انجام ملاحظات آثار طرح تحول اقتصادی در بودجه سال آینده از سوی دولت نیز خاطر نشان کرد: بودجه یک برنامه یک ساله است که هر تصمیمی در طرح تحول اقتصادی گرفته شود این تصمیم در بودجه سال آینده موثر خواهد بود. بنابراین سازمان کار بر اساس طرح تحول اقتصادی انجام خواهد شد.

خبرنگاری پرسید که آیا دولت تا آخر سال جاری طرح هدفمند کردن یارانه ها را به مجلس خواهد داد یا خیر که الهام پاسخ داد: باید همین روند فعلی را دنبال کرد در این بخش با تاکید دولت بر فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه ها، اراده دولت بر این است که هر چه سریعتر این کار انجام شود.

طرح تحول اقتصادی روند کاهش قیمتها را تثبیت می کند

سخنگوی دولت افزود: با توجه به فضای جهانی بی آنکه تاثر و تاثیر فضای اقتصادی بین المللی را نفی کنیم ولی فرصت خوبی پیش روی ما قرار گرفته است با کاهش قیمتها به خصوص در حوزه فلزات و مصالح مربوط به مسکن ، روند کاهش قیمتها و راحتی برای مردم مثبت است ، اجرای طرح تحول اقتصادی نیز آن را تثبیت خواهد کرد.

وی به موافقت همه کارشناسان و افراد صاحبنظر بر اجرای طرح تحول اقتصادی با در نظر گرفتن ملاحظات لازم و تدبیر در انجام آن گفت: دولت نیز برای انجام طرح تحول اقتصادی بر اجرای کار درست با تدبیر و عمیق تاکید دارد.

سیاست تهدید و تطمیع بر ایران بی تاثیر است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در نشست با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری که نظر وی را درباره سخنان اخیر اوباما مبنی بر بکارگیری سیاست چماق و هویج پرسید، اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی است که با هویج تطمیع نمی شود. نظام ما نظامی است که از لحاظ علمی، فرهنگی و اقتصادی در جهان تاثیرگذار است و بکارگیری این ادبیات در برخورد با ملتی که حوزه ارتباطات معنوی و فکری آن به خارج از مرزها و دولتهای مستقل و تفکرات انسانهای آزاد اندیش راه یافته است صحیح نیست و به هیچ عنوان کارآیی ندارد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران نیازی به چنین مشوقهایی ندارد و به کارگیری چماق هم تنها برای متحجران سیاسی است چرا که ملت ایران هرگز از تهدید نترسیده و تهدید نیز در عرصه بین المللی روشی شکست خورده و متحجرانه است. چماق دارترین رژیم ، رژیم صهیونیستی است که وضعیتش مشخص است.

الهام تاکید کرد که اگر کسانی اراده دارند با ملت ایران و قدرت عظیم معنوی آن پیوند بخورند باید دیدگاههای خود را تغییر بدهند در غیر اینصورت به کارگیری سیاستهایی همچون سیاست چماق و هویج روشی شکست خورده است که در گذشته عدم کارایی خود را نشان داده است.