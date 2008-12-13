مرکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدحسن علم الهدایی صبح امروز در نشست خبری در محل پارک علم و فناوری خراسان افزود: با توجه به فقدان الگوی مناسب در خصوص انجام حمایت موثر و نظام مند از صاحبان ایده، مخترعان و نوآوران جوان و همچنین ایجاد زمینه های لازم برای رشد و شکوفایی ایده های خلاقانه در پارک علم و فناوری خراسان راه اندازی مرکز نوآوری در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین در محل بازار پژوهش و فناوری نمایشگاه نوآوری و شکوفایی استان و با همکاری استانداری خراسان رضوی غرفه ای ویژه به منظور معرفی این مرکز پیش بینی شده است.

وی بیان داشت: هدایت مخترعان به سمت مراکز رشد فناوری و همچنین تکمیل زنجیره فرآیندهای توسعه فناوری و خلق ثروت از جمله مهمترین اهداف راه اندازی این مرکز است.

علم الهدایی خاطر نشان کرد: با توجه به برنامه ریزی انجام شده و تدوین مقررات و آیین نامه های تدوین شده برای این مرکز و بهره گیری از تجارب مراکز مشابه به ویژه مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد فعالیت آزمایشی آن با حمایت از 10 ایده ارائه شده از سوی کانون مخترعین ایران با انعقاد قرار داد فی مابین آغاز شد.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان اعلام کرد: راه اندازی دفتر مدیریت مالکیت فکری، اتاق فکر و ایده پردازی، برگزاری دوره های آموزشی پرورش خلاقیت و نوآوری، حمایت از حضور مخترعین در نمایشگاه و جشنواره های معتبر، ایجاد زیر ساختهای مناسب از جمله آزمایشگاه و مرکز تحقیقات رباتیک و برنامه ریزی برای جذب منابع و اعتبارات مالی مناسب از جمله مهمترین برنامه های این مرکز است.

وی تاکید کرد: سایر تشکلهای حامی مخترعان و نوآوران نیز می توانند ایده های برتر و فناورانه اعضای خود را به مدیریت این مرکز ارئه نمایند تا ضمن طی مراحل پذیرش و تایید مورد حمایت قرار گیرند.

وی همچنین از برگزاری میز گرد فن آوری های نوین در صنایع غذایی خبر داد و گفت: به مناسبت هفته پژوهش و فناوری میز گرد علمی فن آوریهای نوین در صنایع غذایی توسط پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی برگزار می شود.

علم الهدایی گفت: موضوعات این میزگرد علمی شامل استفاده از فنآوری میدان های الکتریکی پالسی، روشهای نوین بیوتکنولوژی غذایی مبتنی بر بیولوژی مولکولی، نانوتکنولوژی و نیز کاربرد امواج فراصوت در صنایع غذایی است.

وی با اشاره به اینکه این میزگرد با هدف آشنایی با فناوری های نوین و کاربرد آن در صنایع غذایی برگزار میشود گفت: میزگرد علمی فن آوری های نوین در صنایع غذایی در تاریخ 25 آذر ماه سال جاری و در محل پارک علم و فناوری خراسان برگزار خواهد شد که مخاطبان این کارگاه آموزشی دانشجویان، اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی استان و واحدهای مرتبط با صنایع غذایی هستند و در پایان این میزگرد از برترینهای پژوهشکده شامل پژوهشگر برتر، طرح تحقیقاتی برتر، اثر علمی برتر و اختراع برتر ثبت شده دارای تاییدیه علمی تقدیر به عمل خواهد آمد.