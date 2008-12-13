60 درصد دانش آموزان ایرانی از کم تحرکی رنج می برند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران در نشست خبری افتتاحیه بسیج اطلاع رسانی 10 کلید طلایی سلامت دانش آموزان که صبح امروز در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد با اعلام این مطلب گفت: با توجه به وجود 2 میلیون و 320 هزار دانش آموز در استان تهران طرح بسیج اطلاع رسانی 10 کلید طلایی سلامت از امروز تا پنجم دی ماه در 11 هزار و 400 مدرسه در استان تهران اجرا می شود.

دکتر عباس حسنی افزود: جامعه هدف اصلی در این برنامه با اجرای صد درصدی شامل 600 هزار نفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی در استان تهران است.

وی ادامه داد: از آنجا که گروه سنی مقطع راهنمایی در مدارس دارای ویژگیهایی شامل استقلال مالی، تفکر تشخیص و قدرت انتخاب تاثیرپذیری از گروه همسالان هستند اجرای صد درصدی این طرح ضروری به نظر می رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی با اشاره به اینکه گروههای هدف شامل دانش آموزان به طور مستقیم و والدین و مربیان و مسئولان و ... به طور غیر مستقیم هستند تصریح کرد:هدف مهم آموزشی این طرح این است تا دانش آموزان بتوانند اهمیت این ده کلید طلایی سلامت را فرا گرفته و آن را به طور عملی اجرایی کنند.

حسنی تصریح کرد: از مجموعه ده کلید طلایی سلامت دانش آموزان 4 کلید آن به بخش تغذیه شامل خوردن صبحانه، توجه به میان وعده های غذایی و ... است و دو کلید به بهداشت فردی و مابقی مربوط به فعالیتهای بدنی، بهداشت روانی و بحث استفاده درست از کوله پشتی در مدارس است.

به گفته وی بر اساس آمار سال 83 میزان آگاهی سلامتی در دانش آموزان در مدارس کاملا هشدار دهنده بوده است به طوری که در مقطع دبستان 24 درصد ، در مقطع راهنمایی و دبیرستان 17 درصد اعلام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ادامه داد: همچنین در سال 83 میزان تماشای تلویزیون توسط دانش آموزان 3 تا 6 ساعت در روز و مقدار درصد کم تحرکی در دانش آموزان 60 درصد ارائه شده است. که این آمار نشان می دهد باید به بحث سلامت در بین دانش آموزان توجه بسیار داشته باشیم.